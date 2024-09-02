台灣文旦輸陸 須來自花蓮這16果園、19包裝廠

大陸海關總署2日宣布，自9月2日起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，但也提到「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。大陸國台辦稱，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，事情就好商量、好解決。經查詢大陸海關總署動植物檢疫司，首批共有花蓮16家果園，19個包裝廠通過註冊，獲准銷陸。

據大陸海關總署網站，大陸海關總署動植物檢疫司2日發布，關於恢復台灣地區文旦柚輸入大陸的通知。通知說，因從台灣地區輸入大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物等不合格狀況，自2022年8月3日起暫停台灣地區柑橘類水果(包括文旦柚)輸入大陸。

公告稱，經全面評估台灣果農整改措施，現決定自2024年9月2日起恢復台灣地區文旦柚輸入大陸。但也強調，「輸大陸文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園，相關企業名單已在總署網站公布」。

公告並指，大陸各海關自2024年9月2日起恢復受理台灣地區文旦柚報關，並依法依規實施檢驗檢疫。

經本報查詢大陸海關總署動植物檢疫司，在「允許進口水果境外註冊登記企業名單」中，出現更新，於台灣部分，除了前兩批於2023年底更新的番荔枝（釋迦）果園和包裝廠名單外，新增了「台灣地區文旦柚輸大陸果園和包裝廠名單」。

其中，經大陸海關總署動植物檢疫司公示，「註冊果園」共45個序號，減去同果園多地址登記，此批有來自花蓮瑞穗鄉、光復鄉、玉里鎮、卓溪鄉的16家文旦果園獲准輸陸；「註冊包裝廠」方面，共有19家，來自花蓮瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉。

同日，大陸國台辦也發布「評恢復台灣文旦柚輸入」。大陸國台辦發言人陳斌華說，一段時間以來，中國國民黨中央政策會執行長傅崐萁等人士及台灣花蓮縣等方面多次向大陸表達恢復文旦柚輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸文旦柚安全。近期，花蓮縣方面提供了部分業者整改資料。