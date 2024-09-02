若擴大晶片管制 大陸恐削減日本汽車生產所需礦產

據彭博報導，中國大陸警告日本，若日本進一步限制向中國公司出售晶片製造設備和提供相關服務，中方可能以削減日本汽車生產所需的礦產資源作為回應。

大陸商務部、海關總署去年公布，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制。但在同年的9月表示，批准部分鎵和鍺產品的出口許可。

豐田是日本最重要的公司之一，深入參與日本的晶片政策，並投資台積電的熊本廠，因此擔心成為中國當局報復的對象，東京電子（Tokyo Electron Ltd.）亦擔憂，未來將受到日本新出口管制的影響。

美國一直在向日本施壓，要求對東京電子向中國出售先進晶片製造設備進行額外管制。知情人士表示，作為談判的一部分，美國政府官員一直在與日本合作制定一項策略，以確保關鍵礦產的充足供應，特別是中國去年進行鎵、鍺和石墨的出口管制。

知情人士表示，拜登政府有信心緩解東京的擔憂，並在今年底前與日本達成協議。但還有更激進的選擇，美國一直在行使一種被稱為外國直接產品規則（FDPR）的權力，該規則允許華盛頓控制世界任何地方生產的產品的銷售，即使該產品只使用到最少量的美國技術。

目前的談判中，美國官員迄今沒有援引這項權力來對付日本和其他主要盟友，他們認為這項規則是最嚴厲的一步。一位美國政府官員表示，美國更願意達成外交解決方案，但不排除動用FDPR。