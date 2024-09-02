快訊

央行、政院請國銀高層喝三杯咖啡 結論是「這三類人」更難貸款了

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華為發布會與蘋果撞期 外界估將推出三摺手機

中央社／ 台北2日電
華為。 路透
華為。 路透

中國科技大廠華為今天宣布，將於10日舉行新品發布會，與蘋果同天發表新品，此次是雙方今年第2次新品發布會撞期，較勁意味濃厚。華為終端董事長余承東表示，將推出華為最具顛覆性的產品，外界預估華為將公布首款三摺手機。

據星島日報等媒體報導，「華為終端」今天在微博發文，宣布9月10日下午2時30分將舉行新品發布會。華為終端董事長余承東隨後轉發微博稱，「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」

蘋果公司（Apple Inc.）則早在8月底宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣時間9月10日凌晨1時）在加州總部舉行秋季新品發表會，外界預期將公布iPhone 16系列手機等產品。

今年5月華為與蘋果在同天舉辦新品發布會，此次是雙方今年第2次新品發布會撞期，較勁意味濃厚。中國社群媒體開始出現華為新品的相關討論。

據陸媒報導，余承東曾在直播節目中透露，華為下一代摺疊手機歷經5年研發，即將面世。今年8月余承東在飛機上操作一台三摺手機也在網路上瘋傳，外界猜測此次新品可能就是華為首款三摺手機。

證券時報指出，華為早在2022年就申請多項與三摺手機相關的專利，今年2月，華為還申請一項名為「折疊屏設備」的專利。此前也有報導稱，華為已經開始大舉備貨三摺手機。此次新品發表會是否會推出三摺手機，引發外界關注。

余承東 專利 社群媒體 華為

延伸閱讀

與蘋果同日召開新品發布會 華為預告將是劃時代產品

華為攻折疊機 近期拍板富世達、兆利延長供應「排他條款」合約

傳奧迪下一代A5將採華為高階智駕方案 中資與外資加速融合風向球

華為傳推全新AI晶片 爭食輝達無法長驅直入的中國大陸市場

相關新聞

台灣文旦輸陸 須來自花蓮這16果園、19包裝廠

大陸海關總署2日宣布，自9月2日起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，但也提到「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。大陸國台辦稱...

若擴大晶片管制 大陸恐削減日本汽車生產所需礦產

據彭博報導，中國大陸警告日本，若日本進一步限制向中國公司出售晶片製造設備和提供相關服務，中方可能以削減日本汽車生產所需的...

與蘋果同日召開新品發布會 華為預告將是劃時代產品

「華為終端」官方微博2日發布消息稱，將於9月10日（下周二）下午兩點半舉辦鴻蒙智行新品發布會，和蘋果iPhone 16系...

為求賣相好用工業硫磺燻枸杞 甘肅宣布成立調查組徹查

大陸央視曝光，青海格爾木、甘肅靖遠等地商戶為提升枸杞品相，違規使用焦亞硫酸鈉乃至工業硫磺為枸杞「添色」、「增豔」，恐導致...

華為發布會與蘋果撞期 外界估將推出三摺手機

中國科技大廠華為今天宣布，將於10日舉行新品發布會，與蘋果同天發表新品，此次是雙方今年第2次新品發布會撞期，較勁意味濃厚...

甘肅枸杞子二氧化硫超標 央視揭商戶用工業硫磺熏製加工

藥食同源的枸杞子（杞子），廣泛應用於食品、飲品、保健品等領域，背後卻暗藏極大的食品安全隱患。《央視財經》報導，有枸杞商戶違規添加焦亞硫酸鈉，或採用熏硫磺的方式保持枸杞光鮮亮麗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。