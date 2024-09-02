華為發布會與蘋果撞期 外界估將推出三摺手機

中國科技大廠華為今天宣布，將於10日舉行新品發布會，與蘋果同天發表新品，此次是雙方今年第2次新品發布會撞期，較勁意味濃厚。華為終端董事長余承東表示，將推出華為最具顛覆性的產品，外界預估華為將公布首款三摺手機。

據星島日報等媒體報導，「華為終端」今天在微博發文，宣布9月10日下午2時30分將舉行新品發布會。華為終端董事長余承東隨後轉發微博稱，「華為最具引領性、創新性、顛覆性的產品來了！這是別人想到但做不到的劃時代產品，5年的堅持與投入，我們將科幻變成了現實。華為巔峰之作，敬請期待！」

蘋果公司（Apple Inc.）則早在8月底宣布，將於美西時間9月9日上午10時（台灣時間9月10日凌晨1時）在加州總部舉行秋季新品發表會，外界預期將公布iPhone 16系列手機等產品。

今年5月華為與蘋果在同天舉辦新品發布會，此次是雙方今年第2次新品發布會撞期，較勁意味濃厚。中國社群媒體開始出現華為新品的相關討論。

據陸媒報導，余承東曾在直播節目中透露，華為下一代摺疊手機歷經5年研發，即將面世。今年8月余承東在飛機上操作一台三摺手機也在網路上瘋傳，外界猜測此次新品可能就是華為首款三摺手機。

證券時報指出，華為早在2022年就申請多項與三摺手機相關的專利，今年2月，華為還申請一項名為「折疊屏設備」的專利。此前也有報導稱，華為已經開始大舉備貨三摺手機。此次新品發表會是否會推出三摺手機，引發外界關注。