快訊

央行、政院請國銀高層喝三杯咖啡 結論是「這三類人」更難貸款了

恭喜！40歲愷樂神隱4年 「突曬超音波照」宣布懷孕

五月天為愛而唱！從高雄唱進花蓮4場全免費 14組大咖曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為求賣相好用工業硫磺燻枸杞 甘肅宣布成立調查組徹查

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
參與毒枸杞燻製的村民坦言，他們一般是下午搭棚、晚上燻製，第二天白天晾曬。（圖／截自央視財經頻道）
參與毒枸杞燻製的村民坦言，他們一般是下午搭棚、晚上燻製，第二天白天晾曬。（圖／截自央視財經頻道）

大陸央視曝光，青海格爾木、甘肅靖遠等地商戶為提升枸杞品相，違規使用焦亞硫酸鈉乃至工業硫磺為枸杞「添色」、「增豔」，恐導致食用者腎功能、肝功能衰竭，嚴重毒害消費者健康。在事件遭踢爆後，甘肅靖遠政府2日回應稱，已成立調查組徹查此事。

央視《財經調查》節目9月1日報導，有知情人舉報格爾木有商戶使用焦亞硫酸鈉為枸杞「提色增豔」。記者在與當地商戶交談中得知，當地一些不肖業者大量使用焦亞硫酸鈉讓枸杞外觀豔麗。

商戶透露，枸杞中加入焦亞硫酸鈉的根本目的，就是把品相不好的枸杞賣出去，多賺錢。雖然他們都知道此舉違規，但不加就會虧錢。

另一大枸杞產地甘肅省靖遠縣的商戶也披露，新鮮枸杞摘下來後要先用「亞鈉鹼水」洗過一遍，這樣曬出來的果子才會鮮亮好看。但要是一下雨，即使是焦亞硫酸鈉洗過的枸杞，品質也很難保證，此時就只能用撒手鐧—燻硫磺。

工業硫磺有毒，且含有大量的砷，不能用作食品加工。人一旦食用，很容易造成腎功能不全及衰竭、多發性神經炎、肝功能損害等。

報導稱，不少商戶會在夜間用硫磺燻製枸杞，燻製棚子裡氣味刺鼻，若有人在現場會被燻得呼吸困難、淚流不止。

商戶們說，這些用工業硫磺燻製的枸杞，有的進了火鍋店、小藥鋪，有的進了茶包，還有的被製成了枸杞酒。

「毒枸杞」消息一經曝光，迅速登上大陸社交平台熱搜榜。靖遠縣食品安全委員會辦公室9月2日回應稱，縣委縣政府已成立聯合調查組，徹查枸杞種植加工環節相關問題，對於違規違法責任人將依法嚴懲。

通告並稱，將舉一反三，在全縣組織開展枸杞生產加工銷售問題專項排查，調查處置結果將及時向全社會公布。

央視 氣味 腎功能

延伸閱讀

甘肅枸杞子二氧化硫超標 央視揭商戶用工業硫磺熏製加工

28歲電單車女網紅「三毛子」驚傳車禍去世 留下2歲兒子

央視揭枸杞用工業硫磺加工 甘肅靖遠稱徹查嚴懲

歐洲ESG基金自俄烏戰爭以來對軍工業持股增逾一倍

相關新聞

台灣文旦輸陸 須來自花蓮這16果園、19包裝廠

大陸海關總署2日宣布，自9月2日起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，但也提到「須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。大陸國台辦稱...

若擴大晶片管制 大陸恐削減日本汽車生產所需礦產

據彭博報導，中國大陸警告日本，若日本進一步限制向中國公司出售晶片製造設備和提供相關服務，中方可能以削減日本汽車生產所需的...

與蘋果同日召開新品發布會 華為預告將是劃時代產品

「華為終端」官方微博2日發布消息稱，將於9月10日（下周二）下午兩點半舉辦鴻蒙智行新品發布會，和蘋果iPhone 16系...

為求賣相好用工業硫磺燻枸杞 甘肅宣布成立調查組徹查

大陸央視曝光，青海格爾木、甘肅靖遠等地商戶為提升枸杞品相，違規使用焦亞硫酸鈉乃至工業硫磺為枸杞「添色」、「增豔」，恐導致...

華為發布會與蘋果撞期 外界估將推出三摺手機

中國科技大廠華為今天宣布，將於10日舉行新品發布會，與蘋果同天發表新品，此次是雙方今年第2次新品發布會撞期，較勁意味濃厚...

甘肅枸杞子二氧化硫超標 央視揭商戶用工業硫磺熏製加工

藥食同源的枸杞子（杞子），廣泛應用於食品、飲品、保健品等領域，背後卻暗藏極大的食品安全隱患。《央視財經》報導，有枸杞商戶違規添加焦亞硫酸鈉，或採用熏硫磺的方式保持枸杞光鮮亮麗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。