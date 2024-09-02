為求賣相好用工業硫磺燻枸杞 甘肅宣布成立調查組徹查

大陸央視曝光，青海格爾木、甘肅靖遠等地商戶為提升枸杞品相，違規使用焦亞硫酸鈉乃至工業硫磺為枸杞「添色」、「增豔」，恐導致食用者腎功能、肝功能衰竭，嚴重毒害消費者健康。在事件遭踢爆後，甘肅靖遠政府2日回應稱，已成立調查組徹查此事。

央視《財經調查》節目9月1日報導，有知情人舉報格爾木有商戶使用焦亞硫酸鈉為枸杞「提色增豔」。記者在與當地商戶交談中得知，當地一些不肖業者大量使用焦亞硫酸鈉讓枸杞外觀豔麗。

商戶透露，枸杞中加入焦亞硫酸鈉的根本目的，就是把品相不好的枸杞賣出去，多賺錢。雖然他們都知道此舉違規，但不加就會虧錢。

另一大枸杞產地甘肅省靖遠縣的商戶也披露，新鮮枸杞摘下來後要先用「亞鈉鹼水」洗過一遍，這樣曬出來的果子才會鮮亮好看。但要是一下雨，即使是焦亞硫酸鈉洗過的枸杞，品質也很難保證，此時就只能用撒手鐧—燻硫磺。

工業硫磺有毒，且含有大量的砷，不能用作食品加工。人一旦食用，很容易造成腎功能不全及衰竭、多發性神經炎、肝功能損害等。

報導稱，不少商戶會在夜間用硫磺燻製枸杞，燻製棚子裡氣味刺鼻，若有人在現場會被燻得呼吸困難、淚流不止。

商戶們說，這些用工業硫磺燻製的枸杞，有的進了火鍋店、小藥鋪，有的進了茶包，還有的被製成了枸杞酒。

「毒枸杞」消息一經曝光，迅速登上大陸社交平台熱搜榜。靖遠縣食品安全委員會辦公室9月2日回應稱，縣委縣政府已成立聯合調查組，徹查枸杞種植加工環節相關問題，對於違規違法責任人將依法嚴懲。

通告並稱，將舉一反三，在全縣組織開展枸杞生產加工銷售問題專項排查，調查處置結果將及時向全社會公布。