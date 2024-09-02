文旦柚輸陸解禁 花蓮縣府：對農產業品質的肯定

中國今天重新開放台灣文旦柚輸入，消息傳來，花蓮柚農對多一條行銷通路持正面看法；縣府認為是與農會、果農和相關貿易業者等共同努力的成果，也是對花蓮農產業品質的肯定。

農業部今天接獲中國海關總署於兩岸防檢疫平台通知台灣文旦柚即起恢復輸出到中國，花蓮縣瑞穗鄉是台灣文旦柚的重要產地，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇告訴中央社記者，再2週就要過中秋節，文旦柚已採收8、9成，柚農獲知中國海關解禁、可以輸入中國都持正面看法，多一條行銷通道將可減輕行銷壓力。

黃盛皇說，要輸出到中國，必須在5、6月申請加入供果園或是包裝集貨場；鄉內有40個果農、19家包裝集貨場申請，約有40公頃、產量約4萬台斤的文旦柚。由於文旦柚有銷售時間壓力，果農們早就採收完畢銷售出去了，因此估計今年約剩200公噸可以銷陸，將希望放在明年，可以銷售更多出去。

花蓮縣政府表示，花蓮縣種植文旦柚面積約900公頃，產量達1萬6000公噸，2021年台灣外銷文旦達7047公噸，中國出口量達5000公噸，其中6成以上來自花蓮縣。

自2022年台灣文旦柚因病蟲害檢疫問題中斷輸陸貿易，花蓮縣政府指出，經過近2年的努力，與宜蘭大學合作進行科學性文旦柚輸陸整改計畫，協助果農提升農產品品質，改善種植及包裝檢疫技術，建立更嚴格符合檢疫規範的包裝品管制度，以確保每一顆文旦柚都符合中國檢疫標準。

農業處長陳淑雯說明，自2022年文旦柚中斷輸陸以來，縣府、宜蘭大學與柚農攜手推動的科學性整改計畫，在提升產品品質和包裝標準上做出諸多努力，在提送中國海關相關整改資料後，也感謝中國海關專家的意見回饋，能更加強病蟲害防治措施、產銷履歷管理及農藥殘留檢測要求，更增進文旦柚病蟲害監測管理，透過果農技術培訓課程，全面提升文旦柚的栽培和外銷包裝管理水準，以達到符合國際檢疫標準的要求。

花蓮縣政府對中國海關總署、國台辦、中檢實業有限公司、宜蘭大學等相關單位表示誠摯感謝，這是縣府、農會、果農等共同努力的成果，也是對花蓮農產業品質的再次肯定。希望在這樣的基礎上，為兩岸農業經貿合作創造更多雙贏的局面。