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與蘋果同日召開新品發布會 華為預告將是劃時代產品
「華為終端」官方微博2日發布消息稱，將於9月10日（下周二）下午兩點半舉辦鴻蒙智行新品發布會，和蘋果iPhone 16系列發表會同一天。華為終端BG董事長余承東稱，屆時將發布「別人想到但做不到的劃時代產品」，坊間則傳出華為可能將發布三摺手機。
據悉，華為並未透露此次發布會的具體產品。但此前許多媒體曾曝光過余承東使用三摺手機的照片，同時華為Mate系列產品更新也超過了一年，不知這二者是否會在發布會中亮相，亦或是否有其他手機類新品發布。
在華為公布的宣傳片中，余承東說，「要做別人想不到的事，或者別人想到但做不到的事，甚至不敢想的事。」
華為此次新品發布會和蘋果iPhone16同日舉辦，只不過蘋果是在凌晨。
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