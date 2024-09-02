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花蓮45家文旦果園通過運銷大陸 縣府：參考台東的做法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣45家果園及19家包裝場申請通過運銷大陸，其中有41家果園在瑞穗鄉，農友近期趕工採收。圖／瑞穗鄉農會提供
花蓮縣45家果園及19家包裝場申請通過運銷大陸，其中有41家果園在瑞穗鄉，農友近期趕工採收。圖／瑞穗鄉農會提供

中國大陸2022年暫停包含文旦柚等柑橘類水果輸入，國台辦今天宣布恢復台灣地區文旦柚輸入，但必須是獲得註冊登記的包裝廠和果園才符合輸入資格，目前只有花蓮縣45家果園及19家包裝場申請通過。縣府表示，參考去年台東鳳梨釋迦解禁的做法向陸方申請，而農會正在統計有多少文旦柚可運銷大陸。

東部種植文旦柚總面積近1200公頃，約占全國總面積30％，其中花蓮瑞穗鄉文旦柚種植面積約650公頃，是全國第二大文旦柚產區。大陸海關總署2年前以檢出柑橘類水果檢出「大洋臀紋粉蚧蟲」為由，暫停台灣柑橘類水果等農產品輸入大陸。

4月立法院國民黨團總召傅崐萁帶領17名立委訪問大陸後，陸方宣布今年將批准台灣文旦等農漁產輸入，花蓮縣府提交申請，等了4個多月，陸方終於宣布恢復台灣文旦柚入關。

縣府農業處長陳淑雯指出，去年台東鳳梨釋迦順利解禁獲准運銷大陸，縣府請教台東縣府的做法及學者的建議，有45家果園及19家包裝場通過申請，包括玉里鎮、瑞穗鄉、光復鄉、卓溪鄉，其中有41家果園在瑞穗鄉。另今年文旦柚外銷補助為1公斤1元，幫助農友在外銷大陸上有補貼。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，現在鄉內文旦柚已採收8、9成，農友要趕在中秋節前賣出，如今陸方開放輸入，可說是減少運輸的壓力。至於有多少文旦柚輸往大陸，現正在統計當中。

花蓮縣45家果園及19家包裝場申請通過運銷大陸，其中有41家果園在瑞穗鄉。圖／瑞穗鄉農會提供
花蓮縣45家果園及19家包裝場申請通過運銷大陸，其中有41家果園在瑞穗鄉。圖／瑞穗鄉農會提供
花蓮縣45家果園及19家包裝場申請通過運銷大陸，瑞穗鄉文旦柚已採收8、9成。圖／瑞穗鄉農會提供
花蓮縣45家果園及19家包裝場申請通過運銷大陸，瑞穗鄉文旦柚已採收8、9成。圖／瑞穗鄉農會提供

台東 文旦 鳳梨釋迦

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