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中國前8月發行地方債24兆元 逾4成用來還舊債

中央社／ 上海2日電

據統計，今年前8個月，中國發行的地方政府債券約人民幣5.4兆元（下同，約新台幣24兆元），其中用來償還舊債的再融資債券規模約2.3兆元，顯示地方的財政收支仍不平衡。

陸媒第一財經引述中國財政部的公開發債數據指出，今年前8個月，中國地方政府發行債券總計約5.4兆元，其中，再融資債券約2.3兆元，雖然年減12%，然而仍占全部的逾4成，顯示地方財政收支矛盾的情況仍普遍存在；其餘3.1兆元則屬於新發行債券。

數據顯示，今年8月的發債速度明顯加快，8月全中國發行的地方政府債券超過1兆元，比7月增加近0.5兆元。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為，今年上半年地方債發行的進度偏慢，為不影響債券資金在今年內的使用進度，6月以來各部門、各地區加快地方債發行工作，8月地方債發行速度明顯增加，將支持基建投資較快成長。

至於在新增債券3.1兆元中，新增專項債券約2.6兆元，新增一般債約0.5兆元。一般債資金主要用於沒有收益的公益性建設，而專項債資金則用於有一定收益的公益性建設。

報導引述企業風險智慧監控平台「企業預警通」的資料，今年前8個月，新增專項債資金中，約33%投向市政和產業園基礎設施，約20%投向鐵路、軌道交通、收費公路等交通設施，約8%投向棚戶區改造，約7%投向醫療衛生，約6%投向農林水利等。

然而最近部分地區的審計報告也揭露，地方政府專項債使用與管理存在問題，包含專項債專案申報時誇大收益、部分專案進展慢、資金閒置、資金被挪用、部分專案收益不及預期甚至沒有收益。

報導引述財達證券副總經理胡恒松建議，應強化專項債專案收入監管制度，對於專案收入建立專項帳戶，將專案所形成的收入存入專項帳戶中，實行專項收入專項審核的機制，以解決專案收益灌水和專案收入不如預期的問題。

公益 地方債

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