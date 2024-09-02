央視揭枸杞用工業硫磺加工 甘肅靖遠稱徹查嚴懲

中國食安問題又一樁官媒央視昨天揭露青海格爾木市與甘肅靖遠縣的枸杞生產違法加工，以增色澤。今天靖遠縣回應已成立聯合調查小組，將徹查並對嚴懲違法人員。

1日晚，央視「財經調查」節目揭發枸杞生產區違法加工的問題，包括青海省的格爾木市以及甘肅省的靖遠縣。格爾木市的枸杞生產添加了焦亞硫酸納，從靖遠縣出產的枸杞經過檢測，則是發現二氧化硫超標。

靖遠縣的枸杞種植面積約28萬畝（約1.87萬公頃），遍布全縣14個鄉鎮。不少商家會用硫磺燻製枸杞，讓它們的顏色更為鮮艷。然而，硫磺燻製過的枸杞對人體有害。

報導指出，部分無良商戶為節省成本，會選用工業硫磺。工業硫磺不能用作食品加工，內含的砷更具有毒性。人一旦食用，有機會損害腎功能，甚至造成腎衰竭、多發性神經炎、肝功能損害等。

央視財經的記者剛一踏入燻製棚，馬上吸入大量刺激性氣體，呼吸困難、淚流不止。

這些用工業硫磺燻製的枸杞，將會被銷往大小餐廳、藥材舖，亦有被製成茶包或枸杞酒的產品。

寧夏國際枸杞交易中心品質檢測站對11個靖遠縣的枸杞樣本進行檢測。結果顯示，所有樣本的二氧化硫項目都不符合規定。

央視新聞app報導，靖遠縣食品安全委員會辦公室今天發布相關通報，指已成立聯合調查小組，徹查枸杞違法加工的問題，並將對違法人員予以嚴懲。當局表示，將在全縣範圍內調查枸杞的生產、加工以及銷售等情況，並將結果向社會公布。