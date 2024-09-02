中國開放台灣文旦輸入 學者：政治操作明顯

中國即日起恢復進口台灣文旦柚。學者認為，對岸過去以生物安全為由禁止輸入，如今以政治人物的反應為開放理由，仍不排除未來可能因政治因素再度禁止，反倒提高出口風險。

中國大陸國台辦發言人陳斌華今天表示，中國國民黨及花蓮縣方面多次向中國大陸表示恢復文旦柚的強烈願望，近期花蓮縣方面提供了部分業者整改資料，在綜合評估相關整改措施、符合中國大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，海關總署決定自2日起恢復台灣文旦柚輸入，相關文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲告訴中央社，目前是文旦的產季，有機會外銷到中國大陸確實可以紓減生產壓力，但必須注意到，過去對方是用「生物安全」為由限制台灣出口，但此次卻沒提出生物安全的疑慮是否有改善，而就政治人物的反應開放。生物安全是可透過科學檢驗的議題，大陸應以客觀考量確定消除疑慮才開放。

對於兩岸仍有部分品項遭禁止輸入中國，未來是否仍會逐步開放。楊明憲表示，現在大陸貿易品項開放存在不可預測性，明顯透過政治操作，若未來基於政治考量又限制，反而會再度提高出口風險。台灣應加強檢疫工作，做好農場管理、採收處理等措施，分散外銷市場。

致理科技大學國際貿易系副教授張弘遠接受中央社採訪表示，中國大陸開放對台灣民眾而言具有指標、象徵性的產品，又不會影響中國大陸自身經濟產業的營運，而此舉又在中秋節前公布，加大採購台灣文旦將有力促統。

張弘遠近一步分析，透過文旦開放，可以觀察到兩岸貿易上出現「資格歧視」的現象，有無符合註冊條件可能成為廠商能否獲得貿易資格的門檻。透過此事也感受得到對方釋出無意升高雙邊衝突的訊號，但是否是善意，還須等落實後再觀察。