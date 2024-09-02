中國限電危機中 鼓勵新能源車反向充電給電網

每年夏天中國多地都面臨缺電危機，甚至因此「拉閘限電」。官方看上如今產能噴發的新能源車，將其電池看作大型行動電源，鼓勵車主「反向充電」把電輸出給電網，還能賺價差。

經濟觀察報報導，連續高溫之下，近來成都市不少辦公樓都出現臨時停電，一些新能源車充電站在白天用電高峰期無法提供充電服務，車主只好選擇在夜間充電。

這一幕在2023年也曾經上演過。報導指出，也是從去年開始，一場靈活調配電力供需的變革在中國展開：新能源汽車不再是被動的電能接受者，而是成為大型行動電源。這背後是深圳、江蘇、浙江、重慶等省市正展開的大規模「車網互動」應用試點。

今年1月，中國國家發展改革委等聯合發布「關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見」，提出要探索展開雙向充放電綜合示範與積極提升充換電設施互動水準，到2025年，實現國內車網互動技術標準體系初步建成等目標。

7月，位於江蘇省無錫的全國最大規模車網互動示範區正式商用，一期工程包含59台車網互動充放電樁，單樁最大充放電功率可達60千瓦。

重慶也在8月24日首次開啟車網互動應用，引導新能源汽車參與錯峰充電、V2G（車輛到電網）反向放電、接入虛擬電廠，助力電網削減高峰負荷。共有120輛新能源汽車參與V2G規模化反向放電試點應用，放電共持續2小時，累計反向放電1700餘千瓦時。

如果按照重慶市8月電價最大峰谷價差計算，參與上述活動的每輛車反向放電約14度，車主的收益約為人民幣15元（約新台幣67元）。

報導引述一名充電樁企業內部人士的看法說，按照現有電動車的電池壽命，一輛電動汽車參與充放電互動的收益，「可以完全覆蓋其出行用能成本，還可能覆蓋部分電池成本」。

不過，調查顯示，新能源汽車用戶參與V2G放電的顧慮因素中，「影響電池壽命」仍以接近半數的比例高居第一，達到46.32%。

此外，很多車型及普通充電樁也不支持反向充電。中國汽車工業協會技術部副主任、中國充電聯盟主任劉鍇曾表示，很多新能源汽車還沒有開放反向充電功能；專用的V2G充電樁普及度有限，而且從成本看，V2G充電樁要比普通充電樁高出一倍以上。

牛車網報導，中國科學院院士、清華大學教授歐陽明高8月31日在一場汽車產業論壇上發表演講時指出，中國上半年採用清潔能源的發電量占全國總發電量20%，現在發展新能源不是問題，「現在關鍵是電網消納不了」這就要靠新能源汽車的電池，電池是新能源消納主要儲能方式。

他還說，將來如果新能源越來越多，現在的電池放電最長10個小時，不夠的話要靠氫能。「長周期靠氫能，中周期10個小時靠電池、電化學儲能電站，還有短周期靠車網互動。」