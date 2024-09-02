中非合作論壇登場前 各國領袖分赴大陸各省取經

2024年中非合作論壇峰會9月4日至6日將在北京舉行，非洲多國總統已陸續抵達中國大陸。據官方《政知見》微信公眾號消息，多位先期抵達的非洲客人分別前往中國不同省份考察經濟建設、洽談合作。近日，重慶、山東、湖南、上海的等省級黨政「一把手」，就先後會見了來自非洲訪賓。

報導稱，8月29日，重慶市委書記袁家軍、市長胡衡華會見了中非共和國總統圖瓦德拉一行；8月30日，經濟大省山東省委書記林武會見了圖瓦德拉一行。

8月31日，湖南省委書記沈曉明會見了辛巴威總統姆南加古瓦一行；9月1日，上海市長龔正會見了莫三比克總統紐西一行。

其中，中非共和國總統圖瓦德拉是在8月28日先期抵達北京的。之後，他先後前往重慶、山東；辛巴威總統姆南加古瓦訪華行程的第一站是深圳。隨後，他還前往長沙、南京等地，並於9月2日抵達北京。

非洲領導人選擇去那裡參訪各有深意。例如，中非總統圖瓦德拉說，訪問重慶並非一個隨機的選擇，首先因為雙方都有相似的地理特點，重慶是內陸城市，而中非共和國也是一個內陸國家。「重慶通過水、陸、空等不同形式的交通工具，很好地實現了城市面向世界的對外開放。」

圖瓦德拉還提到，重慶在各個領域都取得了很好的發展，同時也很好地保護了生態環境，「這對我們來說都很值得借鑑」。

莫三比克總統紐西選擇上海作為來華第一站，則是因為「上海是一座現代化、充滿熱情的城市，也是中國共產黨的誕生地」。

而弘揚傳統友誼、開展務實合作，也是多位省級黨政「一把手」與非洲客人會見的重要內容。在8月29日的會見中，重慶市委書記袁家軍說，「中國和非洲友誼源遠流長，是發展振興道路上的好夥伴，是現代化道路上的同行者。」

《政知見》指出，大陸各省份在與非洲國家合作方面，也聚焦了地方特色。中非共和國擁有豐富的木材、礦產資源。山東省委書記林武表示，希望雙方「深化農業、木材加工、礦產開發、基礎設施建設等領域經貿合作」。

莫三比克擁有非洲著名的現代化港口馬普托港。上海市市長龔正表示，「願加強港口建設、港航服務等方面合作，為中非搭建互聯互通的紐帶」。

央視報導，2024年中非合作論壇，是繼2018年中非合作論壇北京峰會後中非領導人再次在中國相聚，也是中國近年來舉辦的規模最大、外國領導人出席最多的主場外交。