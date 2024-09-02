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陸宣布恢復台灣文旦輸入 花蓮瑞穗農會擔憂：作業來不及

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
大陸國台辦今天宣布即日起恢復台灣文旦柚輸入，但距離中秋節只剩下半個月，花蓮瑞穗鄉農會認為作業來不及。本報資料照片
大陸國台辦今天宣布即日起恢復台灣文旦柚輸入，但距離中秋節只剩下半個月，花蓮瑞穗鄉農會認為作業來不及。本報資料照片

國民黨籍立委4月底爭取台灣文旦輸陸，大陸國台辦今天宣布，即日起恢復台灣文旦柚輸入。但距離中秋節只剩下半個月，花蓮瑞穗鄉農會認為，作業時間太趕，可能會來不及，不過還是很高興，多了大陸這的通路。縣府表示，文旦柚減產後仍有1萬4000公噸，放到中秋節後再品嘗也很好吃。

東部種植文旦柚總面積近1200公頃，約占全國總面積30％，其中花蓮瑞穗鄉文旦柚種植面積約650公頃，是全國第二大文旦柚產區。大陸海關總署2年前暫停台灣柑橘類水果等農產品輸入大陸，衝擊文旦柚農，只能另找其他通路。

陸方宣布今年將批准台灣文旦等農漁產輸入，花蓮縣府提交申請，等了4個多月，陸方終於宣布恢復台灣文旦柚入關。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，17日就是中秋節，國台辦今天開放「作業上很趕」，現在文旦柚除了採收差不多，有些已經賣掉，更何況因為生長期2、3月遇到乾旱，今年花蓮文旦柚產量少了3成5。

黃盛皇說，現在看作業上來不來得及，包括入關要申請，到大陸經銷也要鋪貨等，時間很緊湊，不過還是很開心多了大陸運銷的管道。

瑞穗鄉鶴岡文旦柚農羅峰則說，陸方現在才宣布輸入實在太慢，大部分的文旦之前就採收完且已賣掉，批評就像是「遠水救不了近火」。

農業處長陳淑雯表示，花蓮文旦柚整體種植面積大，以常年平均每公頃產量約2萬公斤計算，概估減產後仍有約1萬4000公噸，且文旦柚耐放，即使中秋節過後再品嘗也很美味。

陳淑雯說，感謝陸方讓兩岸間的農產品互相交流更順暢，也謝謝立委傅崐萁協助提交相關資料，而縣府這段期間也會積極協助農友處理入關及經銷鋪貨等工作，全力行銷花蓮優質的柚子。

中秋節 文旦

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