陸恢復台灣文旦柚輸入 農業部：45家供果園申請通過抽樣數加倍

中國大陸2022年以檢出柑橘類水果檢出「大洋臀紋粉蚧蟲」為由，暫停包含文旦柚等柑橘類水果輸入，大陸國台辦今天宣布恢復台灣地區文旦柚輸入，但必須是獲得註冊登記的包裝廠和果園才符合輸入資格。農業部防檢署證實已接獲正式通知，目前有供果園45家及19家包裝場申請通過，今年輸中的文旦抽樣也提高為2倍。

大陸海關總署2022年暫停文旦柚等柑橘類水果輸入，該年4月立法院國民黨17名立委訪問大陸後，陸方宣布同意台灣文旦柚等農漁產品恢復輸入，瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇表示，當時大陸只是口頭上同意重啟，不過只有符合檢疫範圍的文旦柚可重啟輸入，而花蓮縣政府今年3月就開始著手申請程序到直到現在。

黃盛皇表示，目前已有19家包裝場申請獲得通過，而要獲得註冊登記的外銷供果園必須要有產銷履歷或有機認證的才行，但因為距離中秋節時間只有2周，時間上比較緊迫，對岸的通路商也必須協調銷售平台上架的量，最快第一批輸入大陸的文旦柚也要5到6天之後，但希望之後每年都能按照這樣的模式來持續銷陸，不過也坦言過去文旦柚確實檢出介殼蟲，現在會透過洗果機加強果體清潔。

農業部防檢署副署長杜麗華證實，今早已接獲中國大陸方的正式通知，目前已登記的供果園有45家，包裝場則有19家，不過兩岸防檢疫的溝通平台上沒有詳細的修正檢疫條件，因此還是回歸過去關注的病蟲害來檢疫，並提高今年輸出中國大陸文旦柚的抽樣數為2倍。

自2022年8月3日文旦柚被大陸宣布暫停輸入後，根據農業部統計，截至今年9月2日止，文旦柚出口數量為6409.48公噸，以外銷香港的4881公噸為多，其次依序為新加坡750噸、加拿大389噸、南韓214噸、日本119噸等。