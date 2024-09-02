市況低迷 陸18家上市券商上半年減員逾7000人

中國大陸18家上市券商在今年上半年減員逾7,000人，凸顯行業降低成本、公司業績承受壓力的大趨勢對證券從業者的衝擊。

據第一財經統計，截至今年6月底，大陸22家上市券商員工數量較去年底發生變動，其中僅四家增員，多達18家減員，員工人數合計減少7,104人。

大型券商是今年上半年的減員主力。其中，方正證券上半年員工減少1,381人，是減員數量最多一家；中信證券、國信證券、中信建投、廣發證券和興業證券上半年減員人數也均超過500人。此外，國泰君安、海通證券、中金公司、長江證券等員工總數在上半年均減少逾百人。

銀河證券則逆勢擴編，上半年員工較去年底增加超300人，是年內員工增加最多的上市券商。三家中小券商南京證券、山西證券、太平洋證券上半年員工數量則有小幅增加。

中國證券業協會數據顯示，截至今年6月底，證券領域共有34萬零100名從業者，相比年初減少1萬零371人，降幅3.39%。

報導指出，一般證券業務、證券經紀人是上半年券商減員「高發地帶」。投顧、分析師崗位則增員明顯。截至二季度末，投資顧問從業人員數量達7.8萬人，較去年底增加約1,000人。

券商員工數量增減，往往與行業趨勢、公司股權變動和業務佈局調整相伴。以年內減員超千人的方正證券為例，三年前公司部分股權被中國信達攬入囊中，近年再傳出與平安證券合併的消息。

此外，市場環境和政策調整也影響公司業務布局和人員流動。自去年8月首次公開募股（IPO）階段性收緊以來，券商投行進入業務收縮期。部分券商的投行業務員工主動換崗，轉崗至經紀業務財富管理業務等。