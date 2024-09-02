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台灣文旦可輸陸 張麗善說樂見兩岸交流 雲林果農：期待明年

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣斗六文旦有魚翅文旦之稱，縣府表示，今年銷售順暢，圖為日前斗六文旦評鑑。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗六文旦有魚翅文旦之稱，縣府表示，今年銷售順暢，圖為日前斗六文旦評鑑。記者陳雅玲／攝影

中國大陸今宣布，恢復台灣文旦今天起可輸入，雲林縣斗六市是國內文旦產地之一，縣長張麗善日前出訪大陸時曾為國產文旦行銷，她今表示，當地台商很懷念台灣文旦的滋味，她樂見兩岸農產品互相交流，目前斗六文旦產銷平衡，沒有失衡；市農會表示，雖然晚了，總是好消息。

張麗善表示，斗六文旦有魚翅文旦之稱，她日前到大陸參加論壇時，極力為台灣文旦及各種水果行銷，當地台商都很懷念文旦的滋味，她樂見兩岸農產品互相交流，尤其中秋將至，文旦可以輸出到中國大陸，是很好的消息，縣府會跟農民聯繫，只要農民有意願，且符合相關檢驗標準及程序，會協助輸出大陸。

張麗善表示，就縣府掌握訊息，斗六文旦目前供不應求，沒有產銷失衡情況，但農民有意願的話，都會樂意幫忙，讓兩岸透過農產品的合作，增進彼此的友誼。

中國大陸雖開放文旦輸入，但距離中秋僅剩二周時間，斗六市農會張喬復表示，加上船期、通關時間，恐怕來不及輸出到大陸，他說，雖然之前有聽到風聲可能開放，因消息遲遲未公布，大家也不敢輕舉妄動，現在才宣布開放，時間有點太晚，「雖然晚了，總是好消息」。

朱姓果農表示，現在才宣布開放，「太慢了啦」，這時候收到訂單也來不及中秋前送到大陸，且文旦是中秋應景水果，過了中秋，買氣就會驟降，只能期待明年。

中國大陸今宣布，恢復台灣文旦今天起可輸入，雲林縣長張麗善表示，樂見兩岸農產品互相交流。記者陳雅玲／攝影
中國大陸今宣布，恢復台灣文旦今天起可輸入，雲林縣長張麗善表示，樂見兩岸農產品互相交流。記者陳雅玲／攝影

中秋 文旦

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