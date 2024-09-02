枸杞鮮艷紅亮 央視揭發：恐是工業硫磺燻製出來的

枸杞被華人廣泛應用於食品、飲料、保健品等領域，不過央視新聞指出，一些看起來顆粒飽滿、鮮艷紅亮的枸杞，卻隱藏巨大的食品安全隱患，恐威脅消費者健康，因為這些枸杞恐是工業硫磺燻製出來的。

央視新聞指出，青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市生長出的枸杞因顆粒大且飽滿、色澤鮮紅、果肉厚實、含糖量高等優勢深受消費者喜愛。但有知情人表示，這裡部分廠家、商戶在生產枸杞的過程中存在違法使用「焦亞硫酸鈉」進行「提色增艷」的情況。

報導稱，當地商戶都清楚「焦亞硫酸鈉」不能隨意添加的規定，但為了賣個好價錢，又都不約而同地添加這種化學制劑。有商戶透露，枸杞中加入「焦亞硫酸鈉」的目的就是把品相不好的枸杞賣出去，多賺錢。

央視新聞還深入甘肅省靖遠縣，這裡枸杞種植面積約28萬畝。當商戶們表示，新鮮的枸杞摘下來後，也要先用「亞鈉鹼水」洗過一遍，這樣曬出來的果子才會鮮亮好看。但要是遇上下雨，即使是「焦亞硫酸鈉」洗過，枸杞的品質也很難保證。這時，就只能使出撒手鐧——燻硫磺。

此外，8月甘肅的氣溫就很低了，溫度低、陽光不好也會影響枸杞的品質，解決辦法還是燻硫磺。有些黑心商戶為了節省成本甚至會使用工業硫磺。

工業硫磺有毒，且含有大量的砷，人一旦食用，很容易造成腎功能不全及衰竭、多發性神經炎、肝功能損害。

央視新聞的記者調查採訪潛入枸杞商戶搭建起的塑料棚子，發現業者利用深夜為枸杞燻硫磺。報導形容，記者靠近塑料棚，掀開簾子後，「僅僅挑開一個口，就瞬間吸入了大量刺激性氣體，呼吸困難、淚流不止」。

有村民坦言，這些商戶一般都是下午搭棚、晚上燻製，第二天白天晾曬。央視新聞指出，在甘肅省靖遠縣，商戶們用硫磺燻枸杞的行為可謂是「明目張膽」，大袋的工業硫磺就非常顯眼地擺放在院子裡，毫不掩飾賣的就是「硫磺枸杞」。

這些用工業硫磺燻製的枸杞，究竟都賣到了哪裡？報導引述商戶們表示，這些硫磺枸杞有的進了火鍋店、小藥鋪，有的做成茶包，還有的被製成枸杞酒。

央視記者隨後將在靖遠縣購買到的枸杞樣本，送到了寧夏國際枸杞交易中心質量檢測站進行檢測。檢測結果顯示，送檢的11個枸杞樣本全部不合格。