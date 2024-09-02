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大陸宣布台灣文旦輸入 南市柚農：今年來不及，盼延續

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
大陸宣布台灣文旦輸入，南市柚農指出，文旦日前已全採收，時間逼近中秋，今年銷陸來不及了。記者謝進盛／攝影
大陸宣布台灣文旦輸入，南市柚農指出，文旦日前已全採收，時間逼近中秋，今年銷陸來不及了。記者謝進盛／攝影

針對大陸國台辦今宣布大陸海關總署決定今起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，對此曾從事文旦銷陸的台南柚農說，目前距離中秋近剩半個月，「時間太趕，已來不及」，只能說象徵意義大於實際，也盼能延續下去。

台南麻豆農會總幹事孫慈敏說，農會初步訪查，陸方這次主要是針對花蓮地區文旦，是否涵蓋其他縣市文旦仍待進一步確認。她指出，目前麻豆文旦上周已全部收成，目前正是出貨高峰，柚農都相當忙碌，而麻豆文旦約9成內銷，外銷不到1成。

「今年來不及了！」多年前經營文旦銷陸的柚農范文山說，文旦外銷不少前置作業包括船班、箱子、人力調度、通路等都得先掌握、就緒，文旦銷售最高峰就是在中秋前也就是現在，因此陸方宣布文旦解禁，目前這個時間點已經太慢了，相關作業根本來不及，只能說象徵意義大於實質意義，也盼對岸能維持政策的穩定性，文旦銷陸才能永續經營。

長期對台南農產拓展外銷不遺餘力台南市長黃偉哲，目前正前往歐洲接洽農產品銷售，他上午說，能夠恢復讓台灣的文旦（銷陸），相信台灣的農民會非常高興，中國大陸的消費者也會非常開心，是正向思考的發展。

南市府農業局指出，今年南市文旦種植面積達1097公頃，占全台28%，其中麻豆區種植面積約838公頃，占台南76.3%，居全台之冠，雖然今年文旦因凱米颱風影響，果皮受損及落果約2成，減少約5200公噸，目前正是銷售高峰期，籲請消費者多多選購。

大陸宣布台灣文旦輸入，南市柚農指出，時間逼近中秋，今年銷陸來不及了。記者謝進盛／攝影
大陸宣布台灣文旦輸入，南市柚農指出，時間逼近中秋，今年銷陸來不及了。記者謝進盛／攝影

文旦

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