陸8月財新製造業PMI達50.4 優於預期

大陸財新中國製造業採購經理指數（PMI）8月止跌回升，重回擴張區間。財新網2日公布的8月財新中國製造業PMI為50.4，較7月回升0.6個百分點，重回50的榮枯線以上，優於市場預期。

但大陸國家統計局8月31日公布的8月製造業PMI則回落0.3個百分點至49.1，連續四個月萎縮。和官方PMI相比，財新調查的企業更多偏向中國南方地區的中小企業。

從分項數據來看，製造業擴張小幅加快，需求止跌回升，但改善幅度不大。8月生產指數在擴張區間微升，新訂單指數一改7月的收縮態勢，重回擴張區間。受訪企業反映，新訂單增長主要是得益於基礎需求改善和各類促銷措施。

此前韌性較強的外需走弱，當月新出口訂單指數年內首次跌至臨界點以下，為2023年12月以來最低，其中消費品類出口訂單量下降是主要拖累因素。

在6月降至2019年12月來最低後，生產經營預期指數已連續兩個月反彈，但仍低於長期均值。製造業廠商普遍認為，業務拓展、新品發布、經濟狀況改善等因素將推動銷售改善。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，8月製造業景氣度略有恢復，供需平穩擴張，外需承壓，就業止跌走平，物流運輸延遲，企業庫存增加，通縮壓力增加，企業樂觀情緒維持，財新中國製造業PMI重回擴張區間但擴張幅度有限。

中國大陸官方今年將經濟增長目標定在5%左右，王喆認為，鑑於目標「較為進取」，未來幾個月穩增長困難和挑戰較大。國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在。加大政策支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。