快訊

無麻醉取卵！中國「地下代孕實驗室」黑色產業鏈

TPBL／林書豪再戰！延長合約續留新北國王

【重磅快評】北檢靠側翼辦案翻車 柯文哲不明金流呢？

陸8月財新製造業PMI達50.4 優於預期

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
8月財新中國製造業PMI止跌回升，達50.4，較7月回升0.6個百分點，優於市場預期。（新華社）
8月財新中國製造業PMI止跌回升，達50.4，較7月回升0.6個百分點，優於市場預期。（新華社）

大陸財新中國製造業採購經理指數（PMI）8月止跌回升，重回擴張區間。財新網2日公布的8月財新中國製造業PMI為50.4，較7月回升0.6個百分點，重回50的榮枯線以上，優於市場預期。

但大陸國家統計局8月31日公布的8月製造業PMI則回落0.3個百分點至49.1，連續四個月萎縮。和官方PMI相比，財新調查的企業更多偏向中國南方地區的中小企業。

從分項數據來看，製造業擴張小幅加快，需求止跌回升，但改善幅度不大。8月生產指數在擴張區間微升，新訂單指數一改7月的收縮態勢，重回擴張區間。受訪企業反映，新訂單增長主要是得益於基礎需求改善和各類促銷措施。

此前韌性較強的外需走弱，當月新出口訂單指數年內首次跌至臨界點以下，為2023年12月以來最低，其中消費品類出口訂單量下降是主要拖累因素。

在6月降至2019年12月來最低後，生產經營預期指數已連續兩個月反彈，但仍低於長期均值。製造業廠商普遍認為，業務拓展、新品發布、經濟狀況改善等因素將推動銷售改善。

財新智庫高級經濟學家王喆指出，8月製造業景氣度略有恢復，供需平穩擴張，外需承壓，就業止跌走平，物流運輸延遲，企業庫存增加，通縮壓力增加，企業樂觀情緒維持，財新中國製造業PMI重回擴張區間但擴張幅度有限。

中國大陸官方今年將經濟增長目標定在5%左右，王喆認為，鑑於目標「較為進取」，未來幾個月穩增長困難和挑戰較大。國內有效需求不足、外需存在較大不確定性、市場主體樂觀預期不強等突出問題依然存在。加大政策支持力度、推動前期政策落地見效緊迫性進一步增加。

延伸閱讀

本周開盤前 五件國際事不可不知

全球半導體需求帶動 南韓出口連11月上揚

比亞迪旺 每天賣1.2萬輛

中職／古林睿煬怕熱照奪8月MVP 鞏冠8轟包攬全票

相關新聞

中秋節前開放 陸宣布恢復台灣文旦輸入

趕在中秋節（9月17日）前半個月，大陸國台辦2日宣布，在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，大陸海關...

陸電池大廠寧德時代董座：大部分新能源車電池不安全

大陸新能源車安全事故頻發，車用電池大廠寧德時代董事長曾毓群9月1日直言，當前中國市場上絕大部分電池的安全係數遠遠不夠。「...

枸杞鮮艷紅亮 央視揭發：恐是工業硫磺燻製出來的

枸杞被華人廣泛應用於食品、飲料、保健品等領域，不過央視新聞指出，一些看起來顆粒飽滿、鮮艷紅亮的枸杞，卻隱藏巨大的食品安全...

大陸宣布台灣文旦輸入 南市柚農：今年來不及，盼延續

針對大陸國台辦今宣布大陸海關總署決定今起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，對此曾從事文旦銷陸的台南柚農說，目前距離中秋近剩半個...

陸8月財新製造業PMI達50.4 優於預期

大陸財新中國製造業採購經理指數（PMI）8月止跌回升，重回擴張區間。財新網2日公布的8月財新中國製造業PMI為50.4，...

地方財政日益吃緊 大陸多條國道恢復收費

中國經濟不景已導致地方財政吃緊，為此，部分地方已恢復或新建國道收費站引發社會關注，例如山東省政府日前批覆同意濟南黃河大橋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。