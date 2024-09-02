航商：紅海危機等因素 香港轉口港被捨棄

據報導，中東紅海危機及客戶改由中國大陸直接向東南亞出貨等因素，令香港轉口港「被取捨（捨棄）」。

明報今天在一則專訪中引述香港東方海外國際航線貿易部董事徐衛國說，中東戰爭引發的紅海危機令全球船東重新調配航線和船舶，以增加運力，而全球航運聯盟之一的海洋聯盟已決定今年減少一條靠泊香港的亞洲─歐洲航線。

此外，部分客戶已習慣不經香港而由中國大陸直接出貨前往東南亞，這也導致香港轉口港「被取捨（捨棄）」。

東方海外國際是海洋聯盟（OCEAN Alliance）成員之一。

報導引述徐衛國說，產品供應鏈外移至東南亞後提高了當地的出貨量，令海運直航增加，進一步影響香港貨物轉口量，加上中國大陸南方產業升級，出口貨品轉為空運，也都促使香港的出貨量不足。

據報導，香港去年處理了1440.1萬個標準箱（TEU），貨櫃吞吐量下跌至第10位。徐衛國說，期望各方共同想辦法增加貨量，至少要守住現有市場。

但他認為，香港碼頭效率高，地理位置仍然優越，公司近年已推出兩條靠泊香港的新航線，分別往來拉丁太平洋和日本、菲律賓。