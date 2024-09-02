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地方財政日益吃緊 大陸多條國道恢復收費

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
因財政困難，大陸部分地方開始恢復或新建國道收費站。今年6月30日通車的「深中通道」即為收費道路，圖為「深中通道」的中山翠亨東收費站。（新華社）
因財政困難，大陸部分地方開始恢復或新建國道收費站。今年6月30日通車的「深中通道」即為收費道路，圖為「深中通道」的中山翠亨東收費站。（新華社）

中國經濟不景已導致地方財政吃緊，為此，部分地方已恢復或新建國道收費站引發社會關注，例如山東省政府日前批覆同意濟南黃河大橋設置收費站，收費期限長達25年。專家指出，新能源車高速發展令燃油稅收入大減，難以應對不斷擴大的基礎設施管理養護規模，公路收費將可緩解地方政府的資金壓力。

據《中國新聞周刊》報導，濟南黃河大橋是正在建設中的新橋，總長7.7公里，總投資人民幣78.93億元。8月26日，山東省政府批覆同意濟南黃河大橋設置收費站，具體收費標準和起止時間由省政府有關部門核定後另行公布執行。

更早之前，吉林省和湖北省也分別有國道大橋和一級公路開始收費。去年10月，江蘇已同意205國道宿淮收費站建成並符合通車條件後開始徵收車輛通行費，該決策當時即引發公眾熱議。

大陸國家發改委國土開發與地區經濟研究所副研究員李沛霖等人發布的近年新增公路收費站統計表顯示，自2021年至今，安徽、山西、甘肅、湖北、吉林、陜西、江蘇、山東均發布過國道收費站開通收費的公告。這些案例表明，國道恢復收費並非個例。

大陸普通公路取消收費的歷史並不長。2009年，中國推行「燃油稅改革」，即用成品油消費稅取代養路費等交通收費的改革。此後，各地政府逐步取消政府還貸二級公路收費，並回購經營性公路，為民眾提供免費服務。

據大陸交通運輸部數據，截至目前，除新疆外，其他省份均已取消了政府還貸二級公路收費。

北京清華大學交通研究所副所長楊新苗表示，道路維護需要資金支持，而車輛購置稅和燃油稅是國家交通運輸部門的兩大收入來源。

但近年來，這些稅費的增長已經接近頂峰，而基礎設施的管理養護規模卻在不斷擴大。因此，從地方政府的角度來看，非高速的公路收費也許可為當地帶來一定的財政收入，從而緩解資金壓力。

李沛霖也表示，目前新能源汽車高速發展，2023年中國的新能源汽車銷量達到了300萬輛，假設每輛車每年節省的燃油稅約為人民幣3,000元（耗油量1,000升），僅此一項就可能導致燃油稅收入減少人民幣90億元。

燃油稅

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