中秋節前開放 陸宣布恢復台灣文旦輸入

趕在中秋節（9月17日）前半個月，大陸國台辦2日宣布，在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，大陸海關總署決定自9月2日起恢復台灣地區「文旦柚」輸入，但也強調，須來自「獲得註冊登記的包裝廠和果園」。

大陸國台辦2日一早發布「評恢復台灣文旦柚輸入」。大陸國台辦發言人陳斌華首先表示，因多次從台灣地區輸大陸柑橘類水果中檢出檢疫性有害生物等不合格情況，基於保障生物安全和大陸消費者健康的考慮，大陸海關總署自2022年8月3日起暫停了台灣地區柑橘類水果（包括文旦柚）輸入。

陳斌華說，一段時間以來，中國國民黨中央政策會執行長傅崐萁等人士及台灣花蓮縣等方面多次向大陸表達恢復文旦柚輸入大陸的強烈願望，並組織業者進行整改，改善產品品質，確保輸往大陸文旦柚安全。近期，花蓮縣方面提供了部分業者整改資料。

陳斌華表示，在綜合評估相關整改措施、符合大陸相關檢驗檢疫規定的基礎上，「海關總署決定自9月2日起恢復台灣地區文旦柚輸入，輸大陸文旦柚須來自獲得註冊登記的包裝廠和果園」。

他接著說，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸就是一家人，一家人的事情就好商量、好解決。我們願秉持「兩岸一家親」理念，與島內（指台灣）相關方面商談台灣農產品輸入大陸的事項，為台灣同胞特別是基層民眾謀利造福。

今年4月，立院國民黨團訪問大陸，與大陸海關總署副署長趙增連座談時，陸方曾表示，「海關總署將在科學評估的基礎上依法依規批准符合大陸檢疫要求的台灣文旦柚等農漁產品輸入大陸」；後，隨著中秋節將近，上月中旬花蓮縣府農業處也曾表示，已將相關檢驗報告送到大陸海關署審核。