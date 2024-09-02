中國證監會：糾治行業過度投機、炫富等不良風氣

大陸中國證監會副主席陳華平指出，將在證券基金期貨行業中糾治拜金主義、奢靡享樂、急功近利、過度投機、「炫富」等不良風氣。

據官媒《期貨日報》報導，陳華平9月1日和中國金融監管總局副局長周亮、央行副行長陶玲共同出席由金監總局、央行和證監會聯合舉辦的「金融教育宣傳月」啟動儀式，並在會上致辭。

陳華平說，當前證監會系統正在紮實推動資本市場高質量發展，投資者教育工作需要緊跟步伐，與時俱進。良好的行業文化是金融業持續健康發展的重要基礎，也是吸引投資者、取信投資者、讓投資者放心交易的重要法寶。

他強調，證監會將在證券基金期貨行業中大力弘揚誠實守信、以義取利、穩健審慎、守正創新、依法合規的中國特色金融文化，糾治拜金主義、奢靡享樂、急功近利、過度投機、「炫富」等不良風氣。引導從業人員珍惜職業聲譽、恪守職業道德；以誠信、專業、廉潔、負責的行業形象凝聚投資者的信任和信心。

今年7月，大陸國資控股的中信建投證券一名實習生在抖音發布短影音高調炫富，還涉嫌洩露公司及客戶敏感信息，引發輿論爭議。事件發酵後，多家券商要求加強對員工自媒體帳號管理。

另一方面，此前多次因「員工炫富」引發關注的中國證券行業龍頭中金公司，多名員工上周據報收到降職級降薪資的郵件。第一財經引述知情人士證實，員工如不接受降職和薪資調整，可選擇自行離職。