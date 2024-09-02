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陸18家上市券商 上半年員工總數減少逾7000人

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸券商上半年持續精簡人事，其中中信證減少779人。（美聯社）
大陸券商上半年持續精簡人事，其中中信證減少779人。（美聯社）

經濟與資本市場低迷迫使大陸券商持續精簡人事，據上海第一財經報導，與去年底相比，18家上市券商今年上半年員工總數減少7,104人。減員數量前三位為方正證券、中信證券和國信證券，分別減少1,381人、779人和756人。

報導稱，截至今年6月底，50家有可比數據的上市券商（或母公司）員工總數約31.74萬人，則較去年底減少6,760人。銀河證券是少數逆勢擴編的大型券商，上半年員工數量較去年底增加逾300人，是今年員工數量增加最多的上市券商。

另有三家中小券商：南京證券、山西證券、太平洋證券，上半年員工數也有小幅增加。

一家中型券商內部人士對第一財經表示，「目前我們的招聘窗口主要是校招，大規模的社招基本沒有了。去年各部門有一定比例的裁員，現在有些部門的中後台人數不到十人。」

第一財經統計，今年上半年，一般證券業務、證券經紀人是券商減員「高發地帶」。截至今年第二季末，上述18家券商一般證券業務從業人員數量約21.48萬人，較去年底減少逾7,000人。

投顧、分析師崗位增員明顯。截至今年二季末，投資顧問從業人員數量達7.8萬人，較去年年底增加約千人。

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