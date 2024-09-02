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大陸車檢新規商機 上看百億

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸「新能源汽車運行安全性能檢驗規程」（簡稱「規程」），將於2025年3月1日實施。圖為位於鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。（新華社）
大陸「新能源汽車運行安全性能檢驗規程」（簡稱「規程」），將於2025年3月1日實施。圖為位於鄭州航空港區的比亞迪新能源汽車生產線。（新華社）

大陸「新能源汽車運行安全性能檢驗規程」（簡稱「規程」），將於2025年3月1日實施，也是大陸首部專門針對新能源車的安全檢測標準，其中動力蓄電池安全檢測將成為必檢專案。多家證券機構預測，新能源汽車年檢市場規模將達人民幣百億元以上。

中國經營報報導，除了動力蓄電池安全檢測將成為必檢項目，驅動電機安全、電控系統安全以及用電安全等安全特性也將進行調整檢測。值得關注的是，「規程」適用於所有在用純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車的運行安全性能檢驗。

德邦證券方面稱，假設新能源車檢測新規2024年年末落地，到2027年市場空間超過人民幣100億元（新台幣450億元）。

據大陸公安部統計顯示，截至2024年6月底，大陸新能源汽車保有量已達2,472萬輛。如果按照當前新能源汽車的銷量增速，到明年3月1日，境內新能源汽車保有量將突破3,000萬輛，「規程」的公布，讓3,000萬輛新能源汽車的安全有法可依。

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