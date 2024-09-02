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比亞迪旺 每天賣1.2萬輛

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
比亞迪。 路透
比亞迪。 路透

大陸車企陸續公布8月新能源車交付量，比亞迪8月銷量37.3萬輛，年增36%，穩居龍頭，月銷量持續刷新歷史紀錄，相當於每天賣出1.2萬輛。今年前八月，比亞迪銷量亦突破200萬輛，達232.84萬輛，年增率達29.92%。

造車新勢力中，理想汽車以4.8萬輛領先，蔚來汽車與小鵬汽車分別以2萬輛與1.4萬輛居後。背靠華為的賽力斯汽車憑藉問界系列8月交付達3.6萬輛，而小米SU7在8月交付量仍再度超越1萬輛。8月新能源車市仍熱度不減。

比亞迪銷量中，純電車8月銷量14.8萬輛，年增11.97%；插混車8月銷量22.2萬輛，年增48.3%。顯示比亞迪銷量主力依舊是插混車款。

小米汽車目前已連續三個月達成破萬交付目標，預計11月提前完成全年10萬輛交付目標。小米董事長兼CEO雷軍同時宣布小米汽車開店新進展：8月新增八家門店，目前全國36城111家門店已開業。9月計畫新增16家新門店。在12月實現59城覆蓋，包括交付中心53家、銷售門店220家、服務門店135家。

乘聯會此前根據調研預測，8月新能源車零售預計可達98萬輛，滲透率預計將進一步提升至53.2%。認為8月車市熱度不減，延續「淡季不淡」趨勢。

事實上，大陸新能源車銷量增速已不如以往。乘聯會數據顯示，今年前七月，新能源汽車累計銷量近499萬輛，年增33.7%，去年同期增幅為36.2%，2022年同期增幅超90%。值得注意的是，大陸今年新能源汽車的增長車款主要依賴插混車，該市場年增率為71.6%至208萬輛，而純電汽車年增幅僅有15.5%。

小米汽車 理想汽車 蔚來汽車

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