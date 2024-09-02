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大陸銀行房貸規模大縮水

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

據大陸上市銀行披露半年報， 42家上市銀行個人住房貸款餘額合計較年初減少了人民幣3,191億元（約新台幣1.4兆元）。統計還顯示，42家上市銀行中，有21家銀行房貸平均不良率提升了0.1個百分點。

儘管政策上為提振房市，對民眾房貸政策給予利多，比如年內被視為房貸指標的5年期以上貸款市場報價利率（LPR）兩度下調，各家銀行也在拚命壓低按揭（抵押）貸款利率，以在房地產成交的低迷期獲取更多客戶，不過效果仍有限。

第一財經報導，42家上市銀行住房按揭貸款規模在2023年首度萎縮，其中，六大國有銀行合計減少超過人民幣1兆元，而2024年上半年六大行住房按揭合計減少人民幣3,119億元。

值得注意的是，此前被銀行視為優質資產的個人房貸正產生變化，住房按揭不良率上升成普遍趨勢。其中，青農商行、蘭州銀行、鄭州銀行、重慶銀行的個人住房貸款不良率均超過了1%；重慶銀行個人住房貸款不良率較年初提升了0.31個百分點，中信銀行個人住房貸款不良率0.71%，較上年末上升0.21個百分點。

對於住房按揭不良率上升，中信銀行表示，受房地產銷售低迷、經濟增長放緩等影響，導致不良率及關注貸款率均較上年末有所上升。

人行此前發布數據顯示，2024第2季末個人住房貸款餘額人民幣37.79兆元，年減2.1%。顯示在房市放緩下，消費者對於購房貸款持續保持謹慎。

人民幣 房地產 餘額

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