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陸百強房企業績慘澹 「以價換量」去庫存成常態

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸房企「以價換量」成為去庫存常用手段，導致房企營收規模增長動力不足、利潤承壓。 中新社
大陸房企「以價換量」成為去庫存常用手段，導致房企營收規模增長動力不足、利潤承壓。 中新社

克而瑞地產研究報告指出，大陸8月百強房企實現銷售金額人民幣2,512億元（約新台幣1.07兆元），較前月降低10%、年減26.8%，年減幅較7月進一步擴大7.1個百分點。

分析稱，市場需求疲軟、房價下行等背景下，房企銷售去化受阻，「以價換量」成為去庫存常用手段，導致房企營收規模增長動力不足、利潤承壓。

今年前八個月銷售額在人民幣千億以上的大陸房企共計六家，較去年同期減少六家；同時，人民幣百億房企的數量也僅剩56家，而去年同期尚有94家。

中指研究院數據則顯示，前八個月百強房企銷售總額為人民幣2.7兆元，年減38.5%，降幅較上月繼續收窄1.6個百分點。

值得注意的是，中高端住宅在整體冷清的市場環境中依然表現堅挺，上半年，多地接連出現「日光盤」（開賣日就售罄）或熱銷盤，直接帶動房企銷售業績。比如中海地產在京滬深三地的豪宅產品上半年創下近人民幣500億業績。業界認為，滿足客戶追求高品質生活的房屋成為大陸新房市場的新星。

從新房市場觀察，數據顯示，重點30城8月新房供應量和成交量較上期分別下降4%和12%，按年分別下降38%和22%；8月新房成交量跌幅較7月擴大9個百分點；前八月成交累計年減34%，降幅較前月收窄1.24個百分點。

二手房市場方面，中指研究院稱，二手房市場則延續「以價換量」態勢，核心城市二手房成交量月增率回落，低基數下年增率仍增長，但增幅有所收窄。

在房價部分，中指研究院數據指出，8月百城二手房平均價格為每平方公尺人民幣1.5萬元（每坪約新台幣22.3萬元），月減0.71%，跌幅較7月收窄0.03個百分點，已連續28個月按月下跌，年跌幅為6.89%；百城新房平均價格為每平方公尺人民幣1.6萬元（每坪約新台幣23.8萬元），月增0.11%，年增1.76%。

展望後市，中指研究院分析認為，隨著房市「金九銀十」傳統旺季來臨，短期內核心城市新房市場活躍度或小幅回升，但前期土地大幅縮量或制約房企供貨能力，進而拖累銷售恢復。同時，民眾收入預期等長期因素目前尚未有明顯改善，新房市場整體仍承壓。克而瑞則判斷，考慮到當前低迷的市場行情，若無明顯政策性刺激，增幅或將十分有限。

二手房 人民幣 台幣

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