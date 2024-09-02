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「十萬電商賣月餅」 月餅名城茂名迎銷售季

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

隨著中秋佳節臨近，「中國月餅名城」廣東茂名各式月餅進入生產旺季，也迎來了「十萬電商賣月餅」的銷售季。

中新社報導，據茂名市電子商務協會秘書長戴耀武近日介紹，茂名是大陸月餅的重要生產地，也是中國月餅名城。目前，茂名全市月餅生產企業近250家，數量居大陸地級市前列，2023年產值約40億元人民幣。每年茂名向美國、英國、新加坡、馬來西亞等國出口月餅及月餅餡料100多噸。    

今年茂名月餅從6月下旬開始就吹響電商銷售的號角，其中外地電商較去年增加了四成。同時，茂名還舉辦系列月餅電商銷售比拚活動，不僅集結了海龍閣等多家茂名月餅生產龍頭企業的資源，還藉助省內各地市電商協會的力量和合作網絡，積極推廣茂名月餅電商貨盤，實現與各大網紅達人、帶貨主播的精準對接，搭建了月餅電商供應鏈與電商管道、素人主播、網紅達人之間的資源對接橋梁。 　茂名市老字號月餅品牌嘉豪軒企業負責人陳金軒稱，近年來，茂名持續推進月餅三化（零食化、點心化、品牌化）發展戰略，舉辦茂名月餅全國訂貨節、十萬電商賣月餅等活動，主動破圈營銷。

今年嘉豪軒月餅的銷售量呈平穩上升趨勢，線上銷售較去年同期增加了二成。

月餅 電商 馬來西亞

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