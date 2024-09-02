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陸非製造業經營活動 連20個月延續擴張趨勢

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

中國物流與採購聯合會8月31日發布數據顯示，8月份大陸非製造業商務活動指數為50.3%，連續20個月保持在50%以上，非製造業經營活動延續擴張趨勢。

中新社報導，各單項指數中，新訂單指數和供應商配送時間指數較上月有所上升，升幅分別為0.6個百分點和0.1個百分點；新出口訂單指數、在手訂單指數、存貨指數、投入品價格指數、銷售價格指數、從業人員指數和業務活動預期指數較上月有所下降，降幅在0.3個百分點至2個百分點之間。 　　中國物流與採購聯合會副會長蔡進認為，8月份，大陸非製造業商務活動指數為50.3%，連續20個月保持在50%以上，非製造業經營活動延續擴張趨勢。建築業和服務業商務活動指數均在50%以上，顯示投資和消費相關活動均在擴張區間。 　從消費來看，暑期消費和線上消費相關活動持續向好運行。8月，服務業商務活動指數為50.2%，較上月上升0.2個百分點，意味著服務業活動保持擴張。細分行業數據顯示，暑期消費和線上消費相關行業保持活躍，為服務業保持擴張提供了支撐。 　　

從暑期消費看，居民出行和休閒消費相關活動更為活躍，鐵路運輸業、航空運輸業和文體娛樂相關行業商務活動指數均在55%以上；住宿餐飲和景區服務業相關活動均保持擴張。

指數 物流

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