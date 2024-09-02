贛台經文交流大會 廬山開幕

8月30日，第十九屆贛台經貿文化合作交流大會在廬山開幕。中共中央台辦主任宋濤在致詞時表示，中共總書記習近平指出，為兩岸同胞謀福祉是我們發展兩岸關係的出發點和落腳點。中共廿屆三中全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出全面部署，必將為台胞台企在大陸發展提供新機遇，為兩岸經濟合作和融合發展開闢新天地。

宋濤指出，今年上半年，兩岸人員往來同比增長約99.5%，大陸新設台商投資企業數同比增長9.2%，兩岸貿易額同比增長7.6%，充分說明兩岸同胞走近走親意願不可阻擋、兩岸融合發展勢頭不可逆轉。

宋濤說，「希望廣大台灣同胞與我們一道，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，積極投身兩岸各領域交流交往交融，堅定守護中華民族共同家園，把中華民族的命運牢牢掌握在中國人自己手中。」

兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平致詞時表示，希望兩岸工商界、企業界朋友堅守大義、順應大勢，鑄牢中華民族共同體意識，共同擔負起加強兩岸產業合作、打造兩岸共同市場、壯大中華民族經濟的時代重任，為促進兩岸關係和平發展、融合發展作出積極貢獻。

葉建春則代表江西省委和省政府以及4,500多萬江西人民，向與會嘉賓表示歡迎。他說，在國台辦的大力支持、贛台兩地的共同努力下，江西已連續成功舉辦18屆贛台會，架起了新世紀贛台合作交流的新橋梁，續寫了「兩岸一家親，贛台一家人」的新佳話。

葉建春指出，今天的江西，交通區位更加優越，生態優勢鞏固提升，產業發展提速增效，是四通八達的通衢要地、風景獨好的生態福地、底蘊深厚的人文重地。希望繼續通過贛台會這個重要平台，與廣大台胞台商台企攜手同行，共赴中華民族偉大復興征程，共創更加美好的未來。

夏立言表示，兩岸同屬中華民族，做道道地地的台灣人和做堂堂正正的中國人可以相容。大陸和台灣命運始終緊密相連、榮辱與共，台灣可以也應該在中華民族振興的進程中扮演積極角色。

開幕式現場舉行了重點合作項目簽約儀式，共簽約項目34個，項目總金額達人民幣130.14億元。