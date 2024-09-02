上半年陸4大行 不良貸款率齊降

中國大陸銀行業資產規模排名前列的四家國有大行中期業績均已揭曉。面對複雜多變的環境，上半年，「工、農、中、建」四大銀行經營總體穩健，在積極應對行業挑戰的同時，加力服務實體經濟，信貸資金對重點領域實現精準投放。

中新社報導，上半年，中國工商銀行淨利潤1712.96億元（人民幣，下同），中國建設銀行淨利潤1650.39億元，中國農業銀行淨利潤1365億元，中國銀行淨利潤1186.01億元。四大行經營效益總體穩健，但僅農行淨利潤增速同比正增長。事實上，淨利潤增速放緩，已是整個銀行業需要應對的挑戰。

今年1至7月，中國大陸銀行業新發放企業類貸款平均利率較2021年前期高點下降超100個基點。上半年，商業銀行淨息差1.54%，也較前期高點下降超50個基點。

由於中國商業銀行淨利息收入約占營業收入八成，其增長放緩對利潤影響顯著。此外，近年來商業銀行不斷降低服務收費，手續費及佣金收入已連5年同比下降。

手握可觀資金的四大行錢往哪兒投，是各方關注焦點。從中報看，四大行信貸投放密切圍繞金融「五篇大文章」展開。其中，在科技金融這篇大文章中，與新質生產力相關領域受重點呵護。

截至6月，建設銀行投向製造業貸款3.05兆元，增幅12.79%；民營企業貸款5.87兆元，增幅8.74%；戰略性新興產業貸款2.72兆元，增幅21.19%。同期，工商銀行境內全口徑投融資新增2.8兆元。科技金融方面，戰略新興產業貸款餘額近3.1兆元，較年初增加近4000億元。

進入下半年，各大銀行信貸投放策略將繼續側重服務實體經濟，促進信貸合理增長、結構持續優化。中國銀行副行長林景臻透露，對私方面，中行將繼續加大房貸投放力度，支持剛性和改善性住房需求，服務構建房地產發展新模式，並積極服務消費品以舊換新。對公方面，將進一步優化信貸結構，促進重點領域貸款投放，加大對金融五篇大文章等領域的信貸支持力度。

資產質量方面，四大行上半年表現穩健，不良貸款率均較上年末今年初下降。中國銀行逾期與不良貸款剪刀差連19個季度為負。中行風險總監劉堅東說，經濟總體回升向好態勢為該行資產質量管控創造良好外部條件。