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寧德時代董事長：大陸大部分新能源車電池安全不足

中央社／ 台北1日電
中國車用電池大廠寧德時代董事長曾毓群今天表示，當前中國市場絕大部分新能源汽車電池的安全係數遠遠不夠，很多產品號稱安全失效率僅百萬分之一，但實際的安全失效率卻達萬分之一甚至千分之一的水平。路透資料照
中國車用電池大廠寧德時代董事長曾毓群今天表示，當前中國市場絕大部分新能源汽車電池的安全係數遠遠不夠，很多產品號稱安全失效率僅百萬分之一，但實際的安全失效率卻達萬分之一甚至千分之一的水平。路透資料照

針對中國電動車起火頻傳，中國車用電池大廠寧德時代董事長曾毓群今天表示，當前中國市場絕大部分新能源汽車電池的安全係數遠遠不夠，很多產品號稱安全失效率僅百萬分之一，但實際的安全失效率卻達萬分之一甚至千分之一的水平。

每日經濟新聞報導，曾毓群今天在四川宜賓出席「2024世界動力電池大會」時，作上述表示。

根據報導，曾毓群在會中引用央視報導指出，2023年中國國內新能源汽車的火災發生率約為萬分之0.96。而當前中國國新能源汽車數量超過2500萬輛，所搭載的電池芯數量已經達到數十億個。如果把電池芯數量乘以上述的安全失效率，安全風險是「可想而知的」。

曾毓群表示，希望業界「把競爭先放在一邊」，把消費者的切身利益，尤其是大家看重的安全放在首位，共同提高安全標準，建立「絕對的安全標準紅線」。安全問題如果得不到解決，後果將是「災難性的」。

他提到，提升新能源汽車安全的重點是電池，電池安全是「複雜的系統工程」，貫穿在電池的材料開發等多個環節。而動力電池行業必須邁進「高標準發展」階段，「高安全」是行業可持續發展的生命線。

另外，曾毓群針對寧德時代跨足電動飛機領域表示，該公司已首次試飛4噸級的民用電動飛機，而搭載該公司動力電池的電動垂直起降飛行器（eVTOL）預計今年底首次飛行。

寧德時代 電動汽車

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