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「陸版輝達」傳解散！重慶獨角獸企業象帝先暫停運行 逾4百員工遭裁撤

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
重慶市委書記袁家軍（左三）3月才至象帝先調研，由公司董事長、首席執行官唐志敏（左四）接待。（圖／取自重慶日報）
重慶市委書記袁家軍（左三）3月才至象帝先調研，由公司董事長、首席執行官唐志敏（左四）接待。（圖／取自重慶日報）

集微網日前報導稱，大陸國產GPU廠商象帝先召開全員會議宣布解散，400多位員工8月終止合約原地失業。綜合各界消息，因對賭協議失敗，加上公司資金問題由來已久，在無法自行造血的前提下又因外部環境難以融資續命。不過，前述訊息目前未有官方證實。

新浪科技引述大陸職場平台脈脈社區消息指出，象帝先公司進行了一場全員會議，宣布暫停運行全員裁撤，高層們會繼續融資，有錢再給員工結算。有標籤為象帝先員工的人員透露，「公司全員終止勞動合約， 欠薪會記在帳上。」但對於後續具體執行方案如何，該員工透露，「管理層並未言明」。

綜合鈦媒體、香港01等陸港媒體報導，該公司管理層在全體會議上透露，公司與投資方簽了一項B輪（融資）滿人民幣5億元的對賭協議（股權估值調整機制，valuation adjustment mechanism），但最終未達成協議條款，所以被股東控告。管理層也說，公司帳戶已被凍結，當前及未來也無資金進來，因此全部員工都解約，欠薪記在帳上。

公開資料顯示，象帝先計算技術有限公司成立於2020年9月，是一家高性能通用 / 專用處理器晶片設計企業，也被稱為「中國輝達」，最新估值達人民幣150億元（約合新台幣675億元）。

象帝先主要研發適用於桌面、工作站、邊緣計算等領域的高性能、低功耗、具有完全自主知識產權的通用CPU/GPU及相關專用晶片產品。在北京、上海、重慶、成都、蘇州等地都設有研發中心。公司董事長、首席執行官唐志敏同時也是中國科學院計算技術研究所主任研究員、計算機科學技術名詞審定委員會副主任。

象帝先在2022年9月正式發布完全自主知識產權的國產高性能通用圖形處理器「天鈞一號GPU」；2023年1月，「天鈞一號」晶片完成工業和信息化部軟體與集成電路促進中心認證的產品性能測試，據稱性能達NV1660水平，該公司也在6月獲2024年度重慶市「獨角獸企業」稱號。

值得注意的是，該公司在8月20日甫與超雲數字技術集團在北京簽署全面戰略合作協議。雙方將在數據中心建設、雲桌面、雲渲染、數字化辦公運營等方面深入合作。後續能否持續落實也產生懸念。

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