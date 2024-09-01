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陸三大航空上半年集體虧損：國際市場疲軟 境內競爭加劇

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸三大航（中國國航、中國東航、南方航空）今年上半年持續虧損，仍未實現扭虧為盈。圖／取自新浪證券微博
大陸三大航（中國國航、中國東航、南方航空）今年上半年持續虧損，仍未實現扭虧為盈。圖／取自新浪證券微博

大陸多家上市航空公司陸續發布今年上半年業績成績單，然而大陸大陸三大航空公司（中國國航、中國東航、南方航空）皆未扭虧為盈，虧損總額達人民幣67.78億元（下同）。分析稱，虧損主因是國際旅行復甦力度低於預期、大陸市場供過於求，且全球航空運力恢復加劇市場競爭。

據澎湃新聞報導，截至8月30日晚，大陸的中國國航、中國東航、南方航空、海航控股、春秋航空、吉祥航空、華夏航空七家上市航空公司陸續公告2024年上半年業績公告。

經彙整，今年上半年，上述七大航空公司合計淨虧損55.38億元。其中，三大航空中的央企國航、東航、南航仍未實現扭虧，但年比已大幅減虧，虧損總額達67.78億元。

美國之音指出，大陸三大航空公司上次公布獲得獲利的年度財報是在新冠疫情爆發之前的2019年。近期，大陸三大國有航空公司排名第一的國航8月29日公告報告顯示，該公司上半年淨虧損27.8億元，較去年同期虧損34.5億元有所收窄；南航報告表示，上半年淨虧損12.3億元，少於去年同期的29億元虧損。

而東方航空的2024年半年度財報則指，營收達641.99億元，年增29.67％；歸母淨虧損27.68億元；經營活動產生的現金流量淨額為107.18億元，年減33.77％。

國航進一步指，上半年國際客運量成長，航空旅行人數超過2019年疫情前水準的80％，但其表示傳統的「優勢」北美航線恢復速度仍較慢。

對此，自由亞洲電台援引大陸獨立金融學者賀江兵分析，在大陸境內消費者沒有錢導致消費降級，儘管大陸航空公司打折很兇，但旅遊旺季窮遊的較多，「人們都不肯花錢」；國際上，外國觀光客來大陸的人數銳減，減幅非常明顯，特別是《國安法》實施後，「有些國家像美國、台灣都相繼發出旅遊警示，對外國人或來自境外的遊客產生負面影響。」

另，據知名航空分析公司睿思譽（Cirium）和航空數據提供商「飛常準」（VariFlight）發布的航班時刻表數據顯示，當前，中美間的航班​​數量約為2019年的五分之一，影響兩國航班恢復的主要原因是政治問題和需求低迷。

國航坦言，「由於國際航線尚未全面恢復，寬體飛機只能在國內飛行，這加劇了國內機位供應過剩的問題。」

匯豐銀行分析師此前曾於6月報告中提到，隨航空運力和簽證需求都在改善，預計大陸出境旅遊會繼續復甦，「但隨著遊客走出國門，（大陸）國內旅遊市場的壓力可能會進一步增加。」

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