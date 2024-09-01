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研究機構：Q2全球穿戴腕帶設備市場 華為和小米居第二、第三

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
市場研究機構Canalys最新公布數據顯示，2024年第二季全球穿戴式腕帶設備市場上，華為名列第二，小米位居第三。（圖／取自華為終端BG首席執行官何剛微博資料照）
市場研究機構Canalys最新公布數據顯示，2024年第二季全球穿戴式腕帶設備市場上，華為名列第二，小米位居第三。（圖／取自華為終端BG首席執行官何剛微博資料照）

隨著科技進步，穿戴裝置在市場上已愈趨普及。市場研究機構Canalys最新公布數據顯示，2024年第二季全球穿戴式腕帶設備出貨量年增0.2%，達到4,430萬台。其中，美國蘋果公司以市占率17.4%拿下第一名，而大陸科技大廠華為小米則緊追在後，分別位居二、三名，市占率分別為13.5%、13.3%。

據Canalys微信公眾號消息，從細分市場來看，基礎手表（非智慧手表）持續引領市場成長，出貨量較去年同期成長6%。在整個穿戴式腕帶設備市場中，基本手表的市場占比達到48%，創歷史新高。「這主要得益於華為和小米的優異表現」。數據顯示，華為以15%市占率位居冠軍，小米以13%市占第二，緊追在後的則是Noise（11%）、Fire Boltt（11%）和boAt（5%）。

Canalys研究經理陳秋帆表示，基礎手表仍是可穿戴式腕帶設備市場的重要支柱。去年基礎手表的強勢成長主要來自印度本土市場，而最新的成長趨勢則主要由華為和小米推動，它們分別占全球基礎手表出貨量的15%和13%。兩家廠商憑藉有效的定價策略，以及將高級健身追蹤功能下放置基礎手表評價型號的策略，使其在大中華區表現優異。

陳秋帆續稱，近幾季，領先的基礎手表廠商優先考慮出貨量，但仍需要更加注重品牌認知度市場定位，以實現進軍高端市場的雄心。而發展戰略合作關係也將有利於提升產品質量和品牌定位，例如，小米在自家運動手表中使用頌拓（Suunto）先進演算法。

另，在在智慧手表市場上，出貨量與2023年同期持平。其中，蘋果iWatch占了高達49%的市場份額，位居冠軍寶座；緊隨其後的分別是三星（15%）、Garmin（11%）、Huawei（7%）和谷歌（4%）。值得注意的是，三星、Garmin、華為和谷歌的智慧手表出貨量的成長，在一定程度上彌補蘋果iWatch第二季出貨量下滑帶來的影響。

此外，在基礎的手環市場出貨量方面，Canalys則表示延續下行趨勢，較去年同期下滑14%。其中小米以高達40%的市占率位居第一；華為則以25%的份額位居第二。 Google（10%）、三星（6%）和榮耀（2%）緊隨其後。

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