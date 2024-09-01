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「文旅攜手贛台同心」 兩地共話文旅產業合作發展

聯合報／ 大陸新聞中心／即時報導
第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會8月30日在江西廬山開幕。（中新社）
第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會8月30日在江西廬山開幕。（中新社）

8月30日，作為第十九屆贛台（廬山）經貿文化合作交流大會重要活動之一，「文旅攜手贛台同心」江西文旅推介會在江西廬山舉辦，來自贛台兩地的工商、文旅界人士共話文旅產業合作發展。

「贛台兩地同根同源，人文相親，文化的共通點很多，共鳴感很強。江西的宗教文化、客家文化、儒家文化、陶瓷文化、書院文化等等，都與台灣有著文化的連結。」江西省文化和旅遊廳廳長周建文表示，台灣朋友們來到江西，會有一種走親戚、看朋友的親切感。

周建文透露，去年江西接待遊客超8億人次、旅遊收入近萬億元，基本恢復到2019年的水準。當前，江西旅遊市場持續火爆，傳統業態提質升級，新型業態日益豐富，吸引著越來越多的國內外遊客暢遊江西，文旅產業呈現蓬勃發展態勢。

「文化是旅遊的靈魂，旅遊要發展得好就需要有文化的參與，而我們中國有得天獨厚的五千年悠久歷史文化。」台灣中華觀光管理學會理事長吳政和表示，大陸的經濟騰飛，帶動了旅遊教育與旅遊品質提升的迫切需求，文化和旅遊之間的交流，可以讓兩岸同胞互相瞭解彼此的文化差異性與獨特性。

推介會上，江西推出「如畫江西詩意濃」、「寶藏江西韻無窮」、「追風江西正青春」、「潮趣江西多勝遊」四條旅遊路線。

兩岸關係 朋友

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