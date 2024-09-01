力推海上福建建設 兩岸商會發展暨青商論壇福州登場

為推動「海上福建」建設，促進兩岸海洋經濟合作與文化交流，海峽兩岸商會發展論壇暨海峽青商論壇近日於大陸福州舉辦。福建省青年閩商聯合會會長胡鵠稱，福建與台灣在海洋經濟領域具有天然合作優勢，盼透過論壇進一步加強兩岸青商之間的聯繫。

「第十一屆海峽兩岸商會發展論壇暨第五屆海峽青商論壇」由福建省工商聯主辦、福建省青年閩商聯合會承辦，於8月31日在福州舉行，吸引約200名閩台青年企業家齊聚一堂，共同探討海洋經濟合作與科技創新。

據了解，本次論壇以「海洋那麼大，一起去開發」為主題，圍繞如何推動海洋經濟的繁榮發展展開討論。

福建省工商聯黨組成員、副主席余建在開幕致詞中強調，福建省具有獨特的區位優勢和豐富的海洋資源，在海洋經濟高質量發展方面潛力巨大。他呼籲，兩岸青年企業家積極參與「海上福建」建設，推動海洋經濟走向更高水準。

另，福建省青年閩商聯合會會長胡鵠表示，福建與台灣在海洋經濟領域具有天然的合作優勢，希望透過本次論壇進一步加強兩岸青商之間的聯繫，共同推動海洋經濟的高質量發展。

此外，論壇期間，福建省海洋與漁業局代表宋武林指出，福建在海洋經濟領域的新質生產力，並強調兩岸在海洋產業合作中的巨大潛力。此外，多個合作項目在論壇上成功簽約，進一步深化兩岸在海洋經濟領域的合作。