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市值曾達675億！號稱「中國輝達」重慶晶片大廠一夕解散、4百人失業

中央社／ 台北1日電
國重慶晶片大廠「象帝先計算技術（重慶）有限公司」8月30日召開全體會議，宣布公司正式解散，所有400多名員工即日終止合約。圖／截自象帝先官網
國重慶晶片大廠「象帝先計算技術（重慶）有限公司」8月30日召開全體會議，宣布公司正式解散，所有400多名員工即日終止合約。圖／截自象帝先官網

中國重慶晶片大廠「象帝先計算技術（重慶）有限公司」8月30日召開全體會議，宣布公司正式解散，所有400多名員工即日終止合約。

綜合鈦媒體、01等陸港媒體近日報導，「象帝先」為號稱中國「英偉達（輝達）」（Nvidia）的中國國產GPU（圖形處理器）廠商，最新估值達人民幣150億元（下同，約合新台幣675億元）。

報導表示，公司管理層在全體會議上透露，公司與投資方簽了一項B輪（融資）滿5億元的對賭協議（股權估值調整機制，valuation adjustment mechanism），但最終未達成協議條款，所以被股東控告。

管理層也說，公司帳戶已被凍結，當前及未來也無資金進來，因此全部員工都解約，欠薪記在帳上。

公開資料顯示，象帝先成立於2020年9月，總部位於重慶，並在北京、上海、重慶、成都、蘇州等地設立了研發中心，是重慶市重點引入孵化（培育）的晶片科創企業，最新估值達150億元，是重慶積體電路領域少數幾家獨角獸之一。

報導並說，事實上，這次象帝先全員解散事件早有跡象。

今年4月，市場就傳象帝先裁減掉所有應屆畢業生，5月又傳出全員降薪消息。據被裁員工稱，公司聲稱9月30日才會發出裁員賠償，如今距離該日期還有一個月的時間，卻傳出公司解散的消息。就在8月29日全體會議前一天，社群平台脈脈上就傳出「象帝先全員畢業」，而多名被裁員工表示，對於離職補償持悲觀態度。

有行業人士分析，象帝先不僅與領投方對賭「失敗」，而且在公司內部治理、外部環境變化以及未獲得大量商業收入等層面都存在一定問題，由於公司在市場推廣和商業化營運方面的不足，導致自我「造血能力」有限。

同時，象帝先又因外部環境難以融資續命，沒有及時拿到更多資金進行研發和快速商業化，最終才導致公司進入「休眠」和解散狀態，走到最後一步是意料之中。

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