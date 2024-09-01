《黑神話：悟空》夯掀討論！分析：中國人的文化自大又來了

大陸3A遊戲「黑神話：悟空」推出後，不僅成為銷量最快的遊戲之一，同時在文化上的討論更受到廣大注目。有文章就「悟空」針對中國文化輸出的問題討論稱，中國人在接受外來文化上往往自大情結較重。這是由於「大中華意識在作怪」、「大中華思想的根深蒂固」，中國人對文化輸入必要性未有充足認識，不論是何種意識立場都有文化自大情結，以為自己的才是真理。

大陸微信公眾號「每天為你讀一本好書」近日就「悟空」刊出以「悟空：中國人的文化自大又來了」為題的評論文指，由於該款遊戲受到許多海外玩家青睞，於是有中國人自豪起來認為「應該要有更多的文化輸出」。

文章續稱，的確很少看到中國文化的輸出，如儒學主要還是在大陸內「熱」，彷彿獨門絕技外國人學不來。然而，文章認為，「儒學之所以很難輸出，原因早被（德國哲學家）黑格爾說透：儒學只是一些老練的道德教條，在別的民族那裡不僅不缺，且還要更好些。」

此外，文章提到，由於缺乏深度閱讀和思考，缺乏對生活困苦現象的領悟，中國人對語言、概念鮮見敏感者，而是抱著語言專制心態，不斷扼殺一些詞語，而非將其歷史真實呈現出來，因此人們總是以訥傳訛重複陳腔濫調。

文章寫道，大陸內「自由派」的表現，「其實也是文化自大」，不過「是一種毫無根基的文化自大」，因為沒有文化輸入就沒有文化輸出。海外關於「烏托邦」、「社會主義」的研究極為豐富，且從未間斷，但大陸內「『自由派』的閱讀差不多等於零。因為，稍有閱讀的話，就絕對不可能每天偽裝批判這些人類寶貴思想了。」

文章認為，克服文化自大的辦法很簡單，正如上述「沒有文化輸入，就沒有文化輸出」。奧地利哲學家維根斯坦曾說，一種語言就是一種生活方式，要改變生活方式就得改變語言，而日本人在此值得中國人學習。

文章解釋，日本自古來不斷改造自己的語言，在其語言基礎上，借用漢字漢語來標註語音語意。西方殖民運動以來，日本大力引進西學，並透過翻譯運動來改造日文。而日本的翻譯也改造了中文，且日本還改造了西方科技、宗教、文明、制度等。

文章強調，「只有在文化輸入的基礎上，文化輸出才是可能的。也就是說，不同文化的互通有無，可以產生各種文化奇蹟。」然而，遺憾的是，很多人不願承認這個簡單道理。

文章以《翻譯與近代日本》一書舉例稱，該書作者加藤周一和丸山真男都認為，中國人在接受外來文化上，往往自大情結較重。由於「大中華意識在作怪」「大中華思想的根深蒂固」，中國人對文化輸入的必要性沒有足夠認識。

文章最後提醒，一個社會若長期缺乏文化輸入，必然會出現無序格局。此時，盲目自大或信口胡說的假學問就會大行其道，具有真知和實證精神的人也就愈來愈少，人們會再次回到「傳統文化」中尋求天下「我最強」的幻覺。「語言的扭曲，就是社會心智的扭曲」。