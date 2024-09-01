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娃哈哈接班人塵埃落定 宗馥莉接任董事長

中央社／ 台北1日電

陸媒證券時報昨天報導，娃哈哈集團已正式更新工商變更，由42歲的宗馥莉出任杭州娃哈哈集團有限公司董事長兼總經理，並接手宗慶後的持股。

證券時報引述商業查詢平台「天眼查」資料顯示，杭州娃哈哈集團有限公司更新工商變更，宗慶後卸任法定代表人、董事長兼總經理職務，均由宗馥莉接任。

同時，張暉、郭虹等多名高階主管退出董事、監事職務，新增葉雅瓊、費軍偉等為董事，王國祥為董事兼副總經理。

「天眼查」資料顯示，宗慶後退出股東行列，杭州娃哈哈集團有限公司現由宗馥莉、杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司、杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（職工持股會）3名股東共同持股。其中，宗馥莉持股比例為29.4%。

宗慶後過世後，宗馥莉曾在今年7月捲入辭職風波，當時網路上流傳一封宗馥莉的辭職函，引發市場關注。數日後，娃哈哈集團發布聲明，經各股東友好協商，宗馥莉決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責，辭職風波落下帷幕。

據第一財經報導，自宗慶後過世後，宗馥莉逐漸在與娃哈哈有關的企業擔任要職，但杭州娃哈哈集團有限公司的法定代表人一職未有變動。此次宗馥莉接任杭州娃哈哈集團有限公司的職位，意味著宗馥莉將全面接手娃哈哈集團公司股份。

天眼 辭職 過世

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