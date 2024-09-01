陸投行中金公司降職減薪 上半年已裁246人

中國大陸證券業凜冬已至，今年以來持續傳出多家企業裁員消息。名列中國10大券商、投行的中金公司近日再被傳裁員降薪消息，並遭指上半年已裁員246人，未來還有一波裁員減薪潮。

第一財經指出，近日一則網傳訊息顯示，「中金公司多人陸續收到降職級降薪資的郵件，如不簽字接受，將根據公司統一安排推進後續工作」。知情人士對此證實稱，「確有此事」。

上述知情人士並透露，相關考核前幾個月就在做，此次相當於要員工簽字確認接受降職級，並接受按對應職級進行薪資調整，如不接受相關安排，可選擇自行離職，不離職也不簽字，公司將繼續推進走流程統一安排降職降薪。

事實上，今年5月，業界早已傳出消息指出，中金公司在未來一段時間內的降薪和裁員計劃，預計降薪幅度25%、投行業務條線裁員約三分之一。具體來看，今年上半年，中金公司已減員246人，在大陸地區及海外均有所涉及。

中金公司2024年半年報顯示，截至6月30日，中金公司集團員工人數從2023年末的1萬5,327人減少至1萬5,081人，1萬3,967名員工位於中國大陸及1,114名員工位於香港、新加坡、美國、英國及德國。其中大陸員工減少221人，境外員工減少25人。

中國新聞周刊7月曾報導，中金一名年僅30歲女員工去年在上海購置千萬（人民幣）房產，疑因遭公司減薪裁員致不堪房貸壓力過大跳樓輕生，消息傳出後立刻登上微博熱搜。

中金公司則否認此一消息，稱確實有員工離世，但強調跳樓純屬謠言。據悉，中金公司近兩年已累計降薪近四成。不只中金，受到IPO發行節奏放緩等因素影響，中國證券行業早已告別年薪「人均百萬」的黃金年代。

另，據同花順iFinD數據，大陸上半年僅資產規模超過2,000億元的14家大型券商，員工人數合計就減少5,735人。其中減員最多的是方正證券，減少1,381人。中信證券、中信建投證券、國信證券、廣發證券等多家券商，上半年減員也都超過500人。