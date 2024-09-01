香港搶才計畫 瞄準東南亞

香港推行吸引人才的「高才通計畫」，近兩年間吸引來人才九成半來自中國大陸。港府說正檢視這項計畫，要去歐洲和東南亞「搶人才」，首站將是華人較多的馬來西亞。

香港為應對移民潮和人口老化等問題，於2022年年底實施「高端人才通行證計畫」，港府當時說是為吸引世界各地具豐富工作經驗及高學歷的高才到香港。所謂「高才」，當局定義的是高收入人士和世界頂尖大學畢業生。

計畫實施以來，到香港的已逾五萬人，其中九成半以上來自中國大陸。港府勞工及福利局長孫玉菡稱，當局正檢視已推行近兩年的「高才通」政策，目前未有最後結論。

孫玉菡說，引入人才不會考慮國籍，最重要是視野和能力，現在透過計畫到香港的大陸人才亦以美國大學畢業居多，而非大陸大學，他們都是國際人才。但孫又表示，未來香港的人才辦會聚焦到歐洲和東南亞宣傳，其中東南亞第一站會到馬來西亞，馬來西亞人懂得兩文三語，適合在香港發展。