大陸中化擬出售在美投資

大陸大型央企中化集團（Sinochem）正計畫出售在美國頁岩油合資企業（U.S. shale joint venture）持有的40%股份，該公司由美國石油巨頭埃克森美孚主導，估值超過20億美元。

路透報導，中化集團近幾周已聘請巴克萊為這筆出售提供建議。埃克森美孚作為主要股東和經營者，擁有優先購買權。不過這次出售計畫仍在早期階段，中化集團仍可能決定保留其股份。由於談判涉及機密，消息人士要求匿名。

若這筆股權實現出售，中化集團將結束過去11年在二疊紀盆地（Permian Basin）的投資參與。二疊紀盆地儲藏豐富石油和天然氣資源，該地區過去11年驚人的產量使美國躍居全球石油生產和出口榜首。該土地最新日均產量超過44,000桶油當量，其中約75%為石油。

報導指出，中化集團近年來在重新評估其表現不佳的石油勘探和生產業務，要將重心轉移到新材料和生命科學領域，2017年以來，中化集團仍在試圖出售在巴西Peregrino油田的40%股份。此外，由於中國大陸燃料需求疲軟，該公司被迫在今年早些時候關閉中國大陸東部幾家煉油廠。