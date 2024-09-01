娃哈哈董座 宗馥莉接任

大陸最大的食品飲料生產企業娃哈哈創始人宗慶後今年2月病逝後，一度上演「接班人風波」。不過近日娃哈哈集團正式更新工商變更，宗慶後卸任法定代表人，董事長兼總經理職務均由其女宗馥莉接任，全面接手集團公司。

天眼查平台資料還顯示，宗慶後退出股東行列，杭州娃哈哈集團有限公司現由宗馥莉、杭州上城區文商旅投資控股集團有限公司、杭州娃哈哈集團有限公司基層工會聯合委員會（職工持股會）三名股東共同持股。其中，宗馥莉持股比例為29.4%。

宗慶後今年2月病逝後，宗馥莉一度接班。但宗馥莉7月15日突發辭職信，稱「管理合理性」受到部分股東質疑，導致她無法繼續履職，決定辭去副董事長、總經理職務。

娃哈哈官網7月22日發布聲明稱，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉女士決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。娃哈哈還表示，感謝近期社會各界和媒體的關注，並對佔用媒體資源表示歉意。

杭州娃哈哈集團創建於1987年，從三個人、（人民幣）14萬元借款起家，發展成為全球領先的食品飲料生產企業之一，是中國企業500強、中國民營企業500強。

今年2月25日，娃哈哈集團創始人、董事長宗慶後病逝，享年79歲。宗馥莉是宗慶後的女兒，生於1982年，14歲出國留學，2004年返回中國大陸，並在娃哈哈廠房做生產管理起步，之後擔任總經理及副董事長。