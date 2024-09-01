比亞迪收購德國經銷商 強化歐洲市場定價、供應能力

為強化歐洲市場定價與供應能力，比亞迪已同意收購德國經銷商Hedin Electric Mobility，交易預估在今年第4季完成，其中包括收購比亞迪在斯圖加特和法蘭克福的旗艦店。不過比亞迪並未提供財務細節，而且交易也待監管部門批准。

IT之家報導，收購完成後，德國Hedin分公司將繼續作為比亞迪在德國的授權經銷商開展業務，在曼海姆、凱撒勞頓和索爾布呂肯的銷售點將繼續保留。在瑞典市場，Hedin Mobility集團將繼續作為比亞迪的進口商和經銷商開展業務。

比亞迪去年在德國僅售出4,139輛汽車，市占僅為0.1%。截至今年6月底，比亞迪在西歐已售出15,980輛電汽車。鑑於業績低於預期，比亞迪歐洲管理層進行重組。

彭博報導，自2022年以來，Hedin Mobility一直是比亞迪在德國的總進口商，並向該國約30家比亞迪經銷商供應汽車和零件。透過收購該業務，比亞迪將能夠直接向經銷商銷售汽車，從而在定價和汽車供應方面擁有更大的迴旋餘地。

證券時報報導，收購海外經銷商並非孤例。今年7月，比亞迪斥資收購了泰國汽車經銷商的部分股份。當時，泰國Rever Automotive汽車公司召開新聞發布會表示，比亞迪簽署協議收購Rever Automotive 20%股權。

作為全球新能源汽車冠軍，近年來比亞迪大力拓展海外市場。2023年，比亞迪乘用車出口銷量24.3萬輛，年增337%。今年上半年，比亞迪新能源乘用車銷量160.7萬輛，年增28.8%，其中海外銷量超20.3萬輛，年增173.8%，保持強勁增長勢頭。

目前，比亞迪新能源汽車已遍及全球88個國家，400多個城市。除泰國外，比亞迪還在巴西、匈牙利、烏茲別克斯坦等國設有乘用車生產基地。