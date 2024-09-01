陸廠考察越南談稀土合作 與美爭奪關鍵礦產意味濃厚

中國稀土集團董事長敖宏近期率團赴越南考察稀土產業，與越南政府相關部門和越煤集團及所屬企業積極探討加強關鍵礦產領域務實合作。敖宏此次長天期的訪越行程，外界解讀是中美兩國爭奪與越南在稀土開採與冶煉上的一次較勁。

據中國稀土集團官微，敖宏在8月27日拜會越南企業國有資本管理委員會主席阮皇英，雙方就深化稀土產業政策、產業務實合作進行交流。8月27日至30日，代表團與越煤集團、礦業總公司和東堡礦進行了多輪工作交流和會商。考察期間，中國稀土集團還拜訪了越南地質調查局，就高品質展開資源勘探和綠色開發進行工作交流。

根據美國地質調查局（USGS）於2021年1月發布的稀土儲量數據，全球稀土儲量為1.2億噸。其中，中國稀土儲量占了4,400萬噸，位居全球首位。越南稀土儲量為2,200萬噸，約占全球的18.98%，居世界第二位。中越如在稀土開採與冶煉上深化合作，可能進一步提升中國大陸在全球稀土供應上的絕對地位與話語權。

去年8月，越南總理范明正簽署了第866／QD-TTg號決定，批准了越南2021年至2030年的礦產勘探、開採、加工和使用計畫。根據該計畫，越南將在2030年前完成位於北部地區萊州省的兩個特許稀土礦的勘探工作，並在萊洲、老街和嚴白省開發新的稀土礦，目的是到2030年將越南的稀土開採量增加到每年200萬噸。

而計畫批准後不久，美國總統拜登就在9月訪問河內，並與越南簽署了半導體和稀土協議。三個月後的12月，大陸國家主席習近平也對越南進行訪問，與越共中央總書記阮富仲舉行會談，這次訪問中，中越簽署了36項合作協議，涵蓋「一帶一路」倡議、發展合作、數位經濟、綠色發展、交通運輸、檢驗檢疫、國防執法、海洋合作等領域。但越南媒體當時報導稱，北京和河內未能就金屬和稀土開採等其他九個問題達成協議。

敖宏此次長天期的訪越行程，引發外界解讀是中美爭奪與越南在稀土開採與冶煉上的一次重要舉措。據該微信號消息，敖宏在會中表示，中國稀土集團在稀土資源勘探開發、冶煉和下游應用等領域具有世界領先的技術和產業優勢，將持續深化推動稀土產業務實合作，互利共贏助力越南稀土產業高質量發展。

阮皇英表示，越南具有較好的稀土資源稟賦，稀土產業在新能源汽車、半導體及電子消費等領域應用廣泛，對越南是戰略新興產業。希望通過兩國國資央企深化產業合作，推動稀土高品質永續發展。越南國資委將一如既往地支持中國稀土集團在越南的發展，希望中國稀土集團與越煤集團能夠在中越兩國法規框架下，加快合作項目落實落地。