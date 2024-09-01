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陸製造業PMI仍陷萎縮 房地產、鋼鐵景氣低迷

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸國家統計局31日發布數據顯示，8月製造業採購經理人（PMI）為49.1，比前月下降0.3個百分點，為近半年新低。 （中新社）
大陸國家統計局31日發布數據顯示，8月製造業採購經理人（PMI）為49.1，比前月下降0.3個百分點，為近半年新低。 （中新社）

大陸國家統計局昨（31）日發布數據顯示，8月製造業採購經理人（PMI）為49.1，比前月下降0.3個百分點，為近半年新低，並且連續四個月位於收縮區間（50以下）。展望製造業後續景氣，有分析師認為，大陸新一輪穩增長政策將開始顯現效果，9月製造業PMI有望升至榮枯線（50）附近。

在製造業PMI的五個分類指數中，8月生產指數、新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均在50榮枯線以下。

21世紀經濟報導引述光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析指出，8月PMI持續下滑主要受到國內有效需求不足和高溫旱澇極端天氣影響。同時，房地產低迷、鋼鐵等行業景氣度持續下滑構成明顯拖累。

中國物流與採購聯合會特約分析師張立群指出，目前大陸經濟下行壓力加大。需求類指數均在榮枯線下，且有進一步向下趨勢。

PMI 景氣 製造業

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