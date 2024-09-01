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陸財新製造業PMI 估收縮

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導

8月財新中國製造業PMI預計2日發布。在7月PMI自去年11月以來首次低於榮枯線（50以下）後，這項數據8月能否重返50以上，成為關注焦點。

財新這項調查樣本企業約500家，以中小型以及出口導向型企業為主。與大陸官方調查主要以大型企業以及國企為主有所不同。

此前公布的7月財新製造業PMI為49.8，較6月下降2點，為2023年11月以來首次低於榮枯線，製造業景氣水準明顯回落。

7月調查顯示，製造業新訂單減少，企業不願意增加生產資料庫存，原材料庫存指數今年以來首次位於榮枯線下。同時，製造業企業家樂觀情緒略有回升。7月生產經營預期指數從6月的低點回升，但仍然低於長期均值。

需求不足仍是目前抑制生產的主要原因。財新調查顯示，生產指數連續九個月維持在擴張區間，不過7月僅略高於榮枯線，生產擴張幅度有限。需求側表現更為弱勢，新訂單指數自2023年8月以來首次落入收縮區間，投資品類和中間品類的新訂單量下降，消費品類保持增長。據調查企業反映，外需維持增勢，新出口訂單連續七個月獲得增長，但增速放緩。

再從大陸國家統局公布的8月官方PMI數據來看，中小型企業生產經營壓力有所加大。其中，大型企業8月PMI為50.4%，比上月下降0.1個百分點，仍高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.7%和46.4%，比上月下降0.7和0.3個百分點。

由此可見，以調查樣本主要是中小企業的財新中國8月製造業PMI要轉為擴張區間（50以上）不易，預計將會持續第二個月落在收縮區間。

PMI 庫存 指數

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