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娃哈哈接班人塵埃落定！宗馥莉全面接手集團公司

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
娃哈哈接班塵埃落定，宗馥莉全面接手集團公司。（取材自微博）
娃哈哈接班塵埃落定，宗馥莉全面接手集團公司。（取材自微博）

娃哈哈創始人宗慶後今年2月病逝後，一度上演「接班人風波」。不過近日娃哈哈集團正式更新工商變更，宗慶後卸任法定代表人，董事長兼總經理職務，均由宗馥莉接任。顯示宗馥莉已全面接手集團公司。

第一財經日報報導，企查查APP顯示，近日，杭州娃哈哈集團發生工商變更，宗慶後卸任法定代表人，董事長兼總經理職務，均由宗馥莉接任。

目前杭州娃哈哈集團股權結構中，宗馥莉、杭州上城區文商旅投資控股集團和杭州娃哈哈集團基層工會聯合委員會（職工持股會）分別占 29.4%、46% 和 24.6%。

同時，張暉、吳建林等多名高管退出董事、監事職務，新增葉雅瓊、費軍偉等為董事，王國祥為董事兼副總經理。

企查查股權穿透顯示，宗慶後退出股東行列，杭州娃哈哈集團由宗馥莉、杭州上城區文商旅投資控股集團、杭州娃哈哈集團有基層工會聯合委員會（職工持股會）3名股東共同持股。

宗慶後今年2月病逝後，宗馥莉一度接班。但宗馥莉7月15日突發辭職信，稱「管理合理性」受到部分股東質疑，導致她無法繼續履職，決定辭去副董事長、總經理職務。

娃哈哈官網7月22日發布聲明稱，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉女士決定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。娃哈哈還表示，感謝近期社會各界和媒體的關注，並對佔用媒體資源表示歉意。

董事長 辭職

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